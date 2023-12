Suche mit Hund und Hubschrauber ohne Erfolg – Münchner Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten

Die Münchner Polizei sucht einen vermissten Mann mit Demenz und startet eine Öffentlichkeitsfahndung. (Symbolbild) © Markus Klümper/dpa

Ein 69-jähriger Mann mit Demenz kehrte nicht von einem Spaziergang zurück. Die Polizei startet eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto des Vermissten.

München – Die Polizei startet eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 69-jährigen Mann und bittet Zeugen um Hinweise.

Der Senior verließ am Mittwoch, gegen 16.20 Uhr, seine Wohnung in Neubiberg für einen Spaziergang. Laut Polizei leidet der Mann an Demenz und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Er hätte bis um 17.30 Uhr zu einer Ehefrau zurückkehren sollen.

Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann mit Demenz - Polizei-Suche mit Hund und Hubschrauber war erfolglos

Die Polizei startete daraufhin eine umfangreiche Suche, bei der auch ein Mantrailer-Hund und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen. Die Aktion blieb jedoch ohne Erfolg.

Der vermisste Mann wird wie folgt beschrieben:

175cm groß

87 kg, schlanke Statur,

Nordländische Erscheinung

Graue kurze lichte Haare

Tätowierung am rechten Oberarm

Bekleidet mit einer Jeans, blauen Winterjacke (Mc Kinley), blaue Mütze, braune Stiefel (Timberland).

Die Polizei hat ein Bild des Mannes auf ihrer Website veröffentlicht.

Zeugenaufruf Wer hat den 69-Jährigen gesehen bzw. kann Auskünfte über seinen Aufenthaltsort geben? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich umgehend mit dem Kommissariat 14 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

