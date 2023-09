München: 83-jähriger Mann aus Altersheim in Lochham vermisst ‒ Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Von: Sebastian Fuchs

Die Polizei in München sucht einen vermissten Mann (83), der zuletzt am Donnerstag, 14. September in einem Altersheim in Lochham gesehen wurde.(Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

München ‒ Laut Polizei wird der 83-Jährige seit Donnerstag, 14. September um 14:00 Uhr vermisst. Er sei zuletzt im Außenbereich eines Altenheims in Lochham gesehen worden.

Er sei zudem orientierungslos und leide an einer Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen.

Polizei veröffentlicht Beschreibung des Vermissten und bittet Zeugen um Hinweise

Die Beschreibung des Vermissten:

Name: Anton Langhans

83 Jahre alt

Ca. 180 cm groß,

Schlanke Figur,

Graue Haare und Halbglatze

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter dem Link https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/055373/index.html ist die Öffentlichkeitsfahndung mit weiteren Angaben zu dem 82-Jährigen eingestellt.

