Mann verletzt sich am Ostbahnhof München mit Glasscherbe ‒ Polizei überwältigt ihn mit Pfefferspray

Am Münchner Ostbahnhof überwältige die Polizei einem Mann mit Pfefferspray. (Symbolbild)

Die Polizei traf bei einem Einsatz am Ostbahnhof München auf einen Mann mit blutenden Verletzungen an den Armen und einer Glasscherbe in der Hand.

München ‒ Ein Mann verletzte sich am Ostbahnhof in München selbst mit einer Glasscherbe an den Armen. Die Polizei überwältigte den 33-Jährigen mit Pfefferspray, da er sich weitere Verletzungen zuführen wollte.

Mann verletzt sich am Ostbahnhof München mit Glasscherbe - Pfefferspray-Einsatz von Polizei

Die Beamten der Bundespolizei rückten am Sonntagmorgen, nach einer Meldung über eine randalierende Person, zu einem Geschäft am Ostbahnhof aus. Vor Ort trafen sie auf den Mann aus Landsberg am Lech mit blutverschmierter Kleidung und offensichtlichen Schnittverletzungen an den Armen, heißt es von der Polizei.

Bei der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte, dass der 33-Jährige eine Glasscherbe in der Hand hielt. Als der Mann sich weigerte diese abzulegen und versuchte sich selbst zu schneiden, setzte die Polizei Pfefferspray ein.

Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst, blieb der mit 2,08 Promille alkoholisiert Mann laut Bundespolizei weiterhin aufbrausend und aggressiv. Demnach schlug er in Gewahrsam seinen Kopf gegen eine Wand und bedurfte daher ständiger Beobachtung.

Nach Rücksprache mit der Bayerischen Landespolizei wurde der 33-Jährige wegen Selbstgefährdung in einer psychischen Klinik untergebracht. Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Bundespolizei gegen ihn. Keiner der Beamten verletzte sich bei dem Einsatz.

