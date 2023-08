Mann unter Drogen randaliert am Hauptbahnhof München und schlägt auf Tram ein ‒ fast nackt

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der am Hauptbahnhof München in der Unterhose und unter Drogen auf die Tram einschlug. (Symbolbild) © Bundespolizei

Ein Mann unter Drogen und nur in der Unterhose pöbelte am Hautbahnhof München Passanten an, schlug auf die Tram ein und leistete Widerstand gegen die Polizei.

München / Isarvorstadt ‒ Ein fast nackter Mann attackierte am Münchner Hauptbahnhof mehrere Straßenbahnen und pöbelte Passanten an. Der 47-Jährige stand unter Drogen und griff auch hinzugerufenen Bundespolizisten an.

Mann in Unterhose schlägt am Hauptbahnhof München auf Tram ein

Ein Passante meldete am späten Dienstagabend eine auffällige Person an der Tram-Haltestelle Hauptbahnhof Nord. Der Mann trug nur eine Unterhose, pöbelte Menschen an und schlug mehrfach gegen Straßenbahnen im Gleis. Zudem soll er sie an der Weiterfahrt gehindert haben.

Bei der anschließenden Kontrolle reagierte er zunächst nicht auf die Polizisten, versuchte später jedoch sie zu schlagen und zu treten. Die Beamten brachte ihn daraufhin zu Boden und transportierten ihn gefesselt zur Wache. Auch dabei leitstete der Mann Widerstand.

Ein Drogen-Schnelltest sprang bei dem Verhaltensauffälligen auf Kokain an. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete daraufhin eine Blutentnahme mit Test auf Drogen und Arzneimittel an.

Mann unter Drogen leistet Widerstand gegen die Polizei

Die Bundespolizei ermittelt gegen den 47-Jährigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.

Während keiner der eingesetzten Beamten verletzt wurde, erlitt der Randalierer leichte Schürfwunden am Knie und am unteren Rücken. Eine Versorgung im Krankenhaus war laut Rettungsdienst nicht notwendig.

Dankenswerterweise stellte die Bahnhofsmission Kleidung für den fast Nackten zur Verfügung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige noch zu seinem Hotel, nahe des Hauptbahnhofes gebracht.

