Betrunkener Mann will in München „über die Gleise abkürzen“ ‒ und zwingt S-Bahn zur Schnellbremsung

Warnung der Polizei

+ © Bundespolizei Bundespolizei am Bahnhof vor einer S-Bahn © Bundespolizei

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr in München: Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der am Bahnhof Moosach betrunken mehrmals über die Gleise lief.

München / Moosach ‒ Die Polizei ermittelt gegen einen 57-jährigen Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der Betrunkene lief mehrmals über die Gleise am Bahnhof Moosach und zwang eine einfahrende S-Bahn zu einer Schnellbremsung.

Betrunkener Mann auf Gleisen in München zwingt S-Bahn zur Schnellbremsung

Der Mann lief am Sonntagabend mehrmals über die Gleise, um sein Gepäck „auf dem kürzesten Weg“ hin und her tragen, heißt es von der Bundespolizei. Eine S-Bahn musste daher eine Gefahrenbremsung einlegen, da er nicht auf einen Achtungspfiff reagierte.

In der schnell bremsenden S-Bahn wurde niemand verletzt. Der Triebfahrzeugführer und ein in Ausbildung befindlicher DB-Mitarbeiter, der sich ebenfalls im Führerstand befand, kamen mit dem Schrecken davon und setzten ihren Dienst fort.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann aus Waldkraiburg, der angab sechs Bier getrunken zu haben.

Die Bundespolizei warnt eindringlich davor über die Gleise „abzukürzen"! Stets herrscht dabei Lebensgefahr !Nicht jeder Fall endet so glimpflich wie der des 57-Jährigen.Es besteht auch stets die Gefahr, dass sich in der schnell-bremsenden S-Bahn Reisende verletzen. Zudem werden Triebfahrzeugführer stets einem schockierenden Moment ausgesetzt.

Die Polizei musste alle Gleise am Hauptbahnhof sperren, da ein Mann das gesamte Gleisbett auf Höhe der Hackerbrücke überquert hatte.

