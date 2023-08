Mariä Himmelfahrt ist Feiertag in Bayern ‒ aber nicht in allen Kommunen

Von: Jonas Hönle

Mariä Himmelfahrt ist Feiertag in Bayern - auch in München haben die Menschen frei. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ist Mariä Himmelfahrt ein Feiertag in München? Die Geschichte des Hochfests ist kompliziert. Manche Kommunen haben frei, andere müssen arbeiten.

München ‒ Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt, der Feiertag in Bayern an dem nicht jeder frei hat. Am kommenden Dienstag hängt es davon ab, ob in der Kommune mehr katholische Menschen leben oder mehr evangelische.

Überwiegt der Anteil der Katholikinnen und Katholiken, ist Mariä Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag. In München müssen die Menschen also nicht zur Arbeit.

Gibt es mehr Angehörige der evangelischen Kirche, ist der Tag ein ganz normaler Werktag - so etwa in fränkischen Städten wie Nürnberg, Erlangen, Hof, Bayreuth oder Coburg.

Ausschlaggebend sind die Zahlen des Zensus 2011, wie das Landesamt für Statistik in Fürth laut dpa erläuterte. Auf dieser Basis entscheidet sich, ob Feier- oder Werktag. In 1704 Städten und Gemeinden haben die Menschen frei, in 352 nicht.

Der Feiertag Mariä Himmelfahrt ist auch aus theologischer Sicht durchaus komplex. In der Bibel wird nämlich nicht explizit erwähnt, wann und wie Maria in den Himmel gelangt sein soll.

Mariä Himmelfahrt ist Feiertag für katholische Kommunen in Bayern - eine komplexe Geschichte

Seine Wurzeln hat das Hochfest „Mariä Aufnahme in den Himmel“, so der offizielle Titel, in einem Marienfest, das sich Ende des vierten Jahrhunderts im heutigen Syrien entwickelte.

Danach habe es sich im ganzen Osten ausgebreitet und sich zu einem Fest des Heimgangs Mariens entwickelt, heißt es beim Erzbistum München-Freising. So habe das Fest Eingang in die römische Liturgie gefunden.

1950 erließ Papst Pius XII. das Dogma, Maria sei „nach Vollendung ihres irdischen Lebenslaufes mit Leib und Seele zur himmlischen Herrlichkeit aufgenommen“. Gedeutet wird dies vielfach im Zusammenhang mit dem Glauben an die Auferstehung, der im Glaubensbekenntnis von katholischer und evangelischer Kirche zum Ausdruck kommt.

Mariä Himmelfahrt Zu Mariä Himmelfahrt haben sich in der katholischen Kirche verschiedene Bräuche entwickelt; am bekanntesten heute ist das Binden von Kräuterbuschen mit einer Reihe von Heilkräutern, Getreideähren und Blumen. Die Sträuße werden in den Gottesdiensten gesegnet. Besonders groß wird das Fest etwa im Wallfahrtsort Altötting gefeiert oder auch im strikt konservativ geprägten Maria Vesperbild in Schwaben.

