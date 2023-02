„Schön, so viele Freunde zu sehen“

Von: Verena Rudolf

Abgeordneter Markus Blume begrüßt beim Neujahrsempfang seine Gäste im „urbanen Herzen Neuperlachs“, in den Räumlichkeiten der Wacker Chemie AG am Hanns-Seidel-Platz. © ve

Ob Politik, Kirchen, Sport, Kultur, soziales Leben oder Wirtschaft: Auf Einladung des Abgeordneten Markus Blume treffen sich Jahr für Jahr, und nun endlich wieder nach der Corona-Pause, zahlreiche Persönlichkeiten auf dem Neujahrsempfang der CSU im Münchner Osten.

Neuperlach – Vertreter von 120 Einrichtungen, Organisationen und Vereinen hat der Landtagsabgeordnete und bayerische Minister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, am vergangenen Freitag beim Neujahrsempfang der CSU im Münchner Osten herzlich begrüßt.

Blume freute sich gleichermaßen über die anwesenden Feuerwehrler — dank ihrer neuen Uniform „noch schneidiger, noch smarter, noch figurbetonter“ — wie über die Anwesenheit mehrerer politischer Mandatsträger in den Räumlichkeiten der Wacker Chemie AG am Hanns-Seidel-Platz in Neuperlach. Sowohl Wolfgang Stefinger, Bundestagsabgeordneter für München Ost und die Innenstadt, als auch Bezirksrätin Friederike Steinberger, „Stadtteilbürgermeister“ Thomas Kauer oder Stadtratsmitglieder Beatrix Burkhardt und Sebastian Schall seien ins „urbane Herz Neuperlachs“ gekommen, wie Blume es formulierte. „Es hätten hier viele verdient, namentlich erwähnt zu werden“, fuhr der Gastgeber in seiner Eingangsrede fort und erwähnte stellvertretend für viele andere besondere Gäste des Abends noch den Landtagsabgeordneten a.D., Heinrich Traublinger. Der Jahresemfang sei der Auftakt in ein Jahr, das noch viele weitere Höhepunkte biete. So feiere etwa der Truderinger Musikverein sein 50-jähriges Bestehen und die Feuerwehr Waldtrudering schaut auf 100 Jahre zurück, was man den Kameraden wirklich nicht ansehe, wie Blume schmunzelnd kommentierte. Er freue sich auch —wie in jedem Jahr — wieder einen neuen, anderen Ort für den Empfang im Müncher Osten aufgetan zu haben, in dem so alle einmal Gelegenheit hätten, hinter die Kulissen zu schnuppern. Heuer eben die Räumlichkeiten der Wacker Chemie AG, die seit 1992 in Neuperlach beheimatet ist, wie Vorstandsmitglied Angela Wörl erzählte. Auch US-Generalkonsul Timothy Liston, der Hauptredner des Abends, freute sich, „hier so viele Freunde zu sehen“. Die transatlantischen Beziehungen seien wichtig, keine Frage. Das allerdings mag abstrakt und theoretisch klingen, sagte Liston und fügte hinzu: Das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland lebe vor allem von den menschlichen Beziehungen. Wie schön, diese nach der Corona-Pause an einem Abend wie diesem endlich wieder pflegen zu können.