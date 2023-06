Die Maß Bier auf dem Oktoberfest 2023 wird teurer ‒ Auch Preis für Spezi und Wasser in den Wiesn-Zelten steigt

+ © Felix Hörhager/dpa Die Maß Bier auf dem Oktoberfest in München wird 2023 wieder teurer. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Auch 2023 steigt der Preis für Bier, Spezi und Wasser auf dem Oktoberfest in München wieder. Was die Maß in den großen und mittleren Zelten sowie auf der Oidn Wiesn kostet...

München - Das Oktoberfest-Bier in München ist auf der ganzen Welt beliebt. Jedes Jahr zieht es Millionen Besucher auf die Wiesn, um die ein oder andere Maß zu trinken.

Ebenso ist hat Tradition, dass der Preis steigt und sich die Münchner beschweren und nörgeln. Wie oft hieß es schon: „Wenn die Maß noch teurer wird, geht ich nicht mehr auf die Wiesn!“ oder „Wer kann sich das des überhaupt noch leisten?“.

Maß-Preis auf dem Oktoberfest in München - Das kosten Wiesn-Bier, Spezi und Wasser

Auch 2023 ist der Maß-Preis wieder gestiegen, die Marke von 15 Euro wurde jedoch nicht geknackt. Durchschnittlich kostet der Liter Bier heuer zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro (6,12 Prozent mehr als 2022).

Aber auch Spezi (2023: 11,65 Euro; 2022: 10,85 Euro) und Wasser (2023: 10,04 Euro; 2022: 9,67 Euro) sind teurer geworden:

Der Preis hängt jedoch vom Oktoberfest-Zelt ab. Hallo hat den Überblick, was die Maß Bier, Spezi und Wasser in den großen und mittleren Festzelten sowie auf der Oidn Wiesn kostet...

So viel kostet die Maß Bier, Spezi und Wasser in den großen Wiesn-Zelten

Festzelt Maß Bier Spezi (1 Liter) Wasser (1 Liter) Armbrustschützen-Festzelt 14,40 11,90 10,60 Augustiner-Festhalle 13,50 10,20 10,20 Bräurosl 14,30 11,80 9,80 Fischer-Vroni 13,70 12,20 9,80 Hacker-Festzel 14,40 11,60 11,60 Hofbräuhaus-Festzelt 14,50 12,00 10,40 Käfer Wiesn Schänke 14,50 11,60 9,00 Löwenbräu-Festzelt 14,50 12,40 11,00 Marstall 14,50 11,60 11,60 Ochsenbraterei 14,50 11,40 10,00 Paulaner-Festzelt 14,50 12,30 11,40 Schottenhamel-Festhalle 14,50 11,80 9,80 Schützen-Festzelt 14,50 11,40 11,40 Kufflers Weinzelt -- -- 0,25 l - 3,50 Euro

Mittleren Zelten auf dem Oktoberfest - So viel kostet die Maß Bier, Spezi und Wasser 2023

Festzelt Maß Bier Spezi (1 Liter) Wasser (1 Liter) Ammer 13,60 12,30 8,80 Familienplatzl 12,60 10,40 9,00 Feisinger's Käs & Weinstub'n -- 13,20 11,00 Fisch-Bäda 14,50 11,80 9,90 Glöckle Wirt 14,50 8,60 8,60 Goldener Hahn 14,50 11,80 7,90 Haxnbraterei 14,30 10,20 10,20 Heimer 13,90 12,40 10,00 Heinz Wurst- und Hühnerbraterei 14,40 12,20 10,80 Kalbsbraterei 14,50 11,60 9,50 Münchner Knödelei 14,30 10,60 8,20 Münchner Stubn 14,50 13,75 10,80 Poschner 14,30 11,80 9,80 Vinzenz Murr Metzgerstubn 14,90 11,80 10,80 Wildstuben 14,10 11,80 10,60 Wirtshaus im Schichtl 13,90 10,40 8,80 Zur Bratwurst 13,70 11,80 10,53

So viel kostet die Maß Bier, Spezi und Wasser auf der Oidn Wiesn

Festzelt Maß Bier Spezi (1 Liter) Wasser (1 Liter) Festzelt Tradition 14,10 11,60 8,40 Herzkasperl Festzelt 14,20 13,20 11,40 Museumszelt 13,20 10,40 9,60 Volkssängerzelt 13,80 12,40 10,00

Die Stadt München bestimmt die Preise nicht, überprüft aber als Veranstalter des Oktoberfestes die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit. Dazu wird ein Vergleich mit den Preisen der gastronomischen Großbetriebe im Stadtgebiet München vorgenommen. Diese Preise liegen beim Bier aktuell zwischen 7,10 Euro und 12,20 Euro pro Liter Export.

Zum Oktoberfest in München gehören Bier und eben auch Hendl. Das Paulaner-Festzelt auf der Wiesn startet dieses Jahr einen Versuch und erhöht deswegen den Preis auf über 20 Euro.

