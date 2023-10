Maßkrug-Attacken auf der Wiesn ‒ Münchner Polizei ermittelt gegen mehrere Frauen wegen Körperverletzung

Von: Jonas Hönle

Auf der Wiesn in München kam es zu Attacken mit Maßkrügen. Die Polizei ermittelt gegen mehrere Frauen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Auf der Wiesn in München kam es bei Streits in Festzelten zu Attacken mit Maßkrügen. Die Polizei nahm mehrere Frauen fest und ermittelt wegen Körperverletzung.

München ‒ Die Münchner Polizei ermittelt gegen mehrere Frauen wegen Körperverletzung auf der Wiesn. Bei Auseinandersetzungen griffen zwei Oktoberfest-Besucherinnen auch zum Maßkrug und schlugen zu.

Maßkrug-Attacken auf der Wiesn in München ‒ Polizei ermittelt gegen Frauen wegen Körperverletzung

Am Sonntag, gegen 23.40 Uhr, kam es in einem Festzelt zu einem Streit zwischen einer 47-jährigen Hessin und einer 30-jährigen Münchnerin, der in einer Schubserei endete.

Laut Polizei wollte ein unbeteiligter Mann den Konflikt zwischen den beiden Damen schlichten, woraufhin ihm die Frau aus Hessen mit einem Maßkrug auf den Hinterkopf schlug. Der 37-Jährige erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde, die durch die örtliche Ambulanz versorgt wurde.

Ein weiterer Unbeteiligter versuchte ebenfalls die Streitenden zu trennen, wurde jedoch von der Begleitung der 47-Jährigen angegriffen. Der Mann aus dem Landkreis München erlitt dabei einen Kratzer am Rücken und ein Hemdknopf wurde abgerissen. Die 30-jährige Münchnerin blieb bei der Auseinandersetzung unverletzt.

Die 47-Jährige flüchtete zunächst in Begleitung ihrer 41-jährigen Bekannten (ebenfalls aus Hessen) vom Tatort. Aufgrund ihrer Beschreibung nahm die Polizei sie am Zelt-Ausgang fest. Ein Atemalkoholtest war bei beiden Frauen nicht möglich.

Gegen beide wurde Anzeige aufgrund gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Wiesnwache aus entlassen.

Streit im Zelt - Wiesn-Besucherin greift zum Maßkrug und schlägt zu

Zuvor kam es bereits zu einer Maßkrug-Attacke in einem Wiesn-Zelt. Gegen 21.30 Uhr feierten ein 31-jähriger Münchner mit mehreren Freunden an einem Tisch.

Am Nachbartisch befand sich eine 53-jährige Wiesn-Besucherin in Begleitung ihrer 51-jährigen Bekannten (beide mit Wohnsitz in München).

Nachdem die 51-Jährige die im Rücken sitzenden Tischnachbarn fortwährend wegdrängte, um mehr Platz auf dem beengten Raum zu haben, bat der 31-Jährige sie laut Polizei energisch darum, wieder Platz zu machen.

Daraufhin schlug die 51-Jährige dem 31-Jährigen ihren Maßkrug gegen den Kopf. Der Münchner erlitt dadurch eine Schnittverletzung, die ambulant behandelt wurde.

Gegen die 51-Jährige wurde Anzeige erstattet aufgrund gefährlicher Körperverletzung.



Eine unbeteiligte Tischnachbarin wurde durch die Auseinandersetzung oberflächlich am Arm verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig.

Auf der Wiesn in München eskalierten Auseinandersetzungen und endeten in Attacken mit einem Korkenzieher und einer Gabel.

