Kein Derblecken, Kein Singspiel ‒ Maxi Schafroth über die Absage der Starkbier-Probe auf dem Nockherberg

Von: Sebastian Obermeir, Sabina Kläsener

Maxi Schafroth spricht mit Hallo München über die Absage der Starkbier-Probe auf dem Nockherberg. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Die Starkbier-Probe am Nockherberg samt dem Singspiel und Derblecken wird heuer doch abgesagt. Das sagt Fastenredner Maxi Schafroth über die Entscheidung...

So richtig zum Lachen zumute ist derzeit wohl niemandem. Die Paulaner Brauerei hat die Salvator-Probe deshalb jetzt abgesagt. „Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen,“ so Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Brauerei.

Maxi Schafroth über die Absage der Starkbier-Probe mit Singspiel und Derblecken auf dem Nockherberg

Auch Fastenredner Maxi Schafroth, der in den Entscheidungsprozess eingebunden war, erklärt gegenüber Hallo: „Da schlagen zwei Herzen in der Brust.“ Auf der einen Seite der Wunsch, aufzutreten, auf der anderen das Zugeständnis an die aktuellen Umstände.

Dass jetzt die Zeit sei für politisches Kabarett, etwas zu sagen, die Menschen abzuholen mit den Sorgen, die man sich daheim macht – da sind sich die Verantwortlichen einig. „Der Nockherberg als live Sendung strahlt eine gewisse gesamtbayerische Lagerfeuerstimmung aus“, erklärt Schafroth.

Da komme auch der Gedanke auf, ein Zeichen zu setzen: „Hier gibt es die Möglichkeit, Politiker öffentlich abzuwatschen. Das ist Demokratie.“ Laut Steinfatt lebt das Ganze aber auch von „einer entspannten und ausgelassenen Stimmung“, die man in der aktuellen Situation nicht für möglich hält. Das Starkbierfest auf den Nockherberg findet jedoch weiterhin statt.

Richard Oehmann, verantwortlich für das Singspiel, scheinen die Worte zu fehlen. „Mei schade“, kommentiert er bloß – aber er schaut auch nach vorne: Die Singspielband Café Unterzucker spielt am Sonntagnachmittag im Theater HochX in der Münchner Au.

Ministerpräsident Markus Söder erklärte bei Twitter: „Die Absage des Nockherberg tut weh, ist aber die richtige Entscheidung in ernsten Zeiten. Besonders schade ist es für alle Künstler, die sich gut vorbereitet haben. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr. Denn der Nockherberg ist ganz großes bayerisches Schauspiel.“

Eine Hybrid-Version wie im vergangenen Jahr wird es nicht geben. Die Reaktionen waren laut Schafroth sehr positiv auf das andere Format. „Hätte es ein beherztes Ja auf allen Seiten gegeben, hätte es stattgefunden. Aber es muss nicht mit der Brechstange sein.“

