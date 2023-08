Fünf Jugendliche quälen Mädchen (12, 15) mitten in München - jetzt sitzen zwei Jungs (14, 17) in U-Haft

Von: Jonas Hönle

Ein Video in den Sozialen Medien zeigt eine Gruppe Jugendlicher in München, die zwei Mädchen mit Schlägen und Tritten attackieren und Geld fordern.

München / Bogenhausen – In den sozialen Medien macht wieder ein verstörendes Video die Runde: Eine fünfköpfige Gruppe in München bedroht zwei jugendliche Mädchen und fordert Geld sowie wertvolle Gegenstände. Bei dem Vorfall kam es auch zu Schlägen und Tritten gegen die Minderjährigen.

Video in sozialen Medien – Gruppe Jugendlicher attackiert Mädchen mit Schlägen und Tritten

Wie die Polizei berichtet, passten die vier männlichen und eine weibliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren ein ihnen bekanntes Mädchen (15) am Montagabend, gegen 17 Uhr, am Rosenkavalierplatz in Bogenhausen ab. Die 14-Jährige aus der Gruppe forderte von der 15-Jährigen Geld, das sie ihr angeblich schuldete. Als das Mädchen die Herausgabe verweigerte, wurde sie von den fünf Jugendlichen mehrfach geschlagen und getreten. Die Gruppe nahm ihr zudem ihre hochwertigen kabellosen Kopfhörer ab.

Anschließend ging die Gruppe zusammen mit dem attackierten Mädchen in einen Park einer nahegelegenen Schule, wo sie auf eine Bekannte (12) der 15-Jährigen trafen. Auch diese wurde dort mehrfach von der fünfköpfigen Gruppe geschlagen und getreten. Die Gruppe fordert zudem Tausend Euro von der 12-Jährigen.

Nachdem eine Gruppe Jugendlicher in München zwei Mädchen mit Schlägen und Tritten attackiert haben, nahm die Polizei zwei Verdächtige fest. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Polizei München identifiziert Verdächtige - Zwei Jugendlichen aus Gruppe in U-Haft

Anschließend bedrohte ein Verdächtiger beide Mädchen mit einem Messer, es wurde jedoch kein Geld übergeben. Als die fünfköpfige Gruppe zusammen mit den zwei mutmaßlichen Opfern in einen anderen Park gehen wollte, konnten die Beiden flüchten. Die fünfköpfige Gruppe filmte die Tat mit und postete das Video selbst auf Social-Media-Plattformen, so die Polizei.

Die Mädchen erlitten leichte Verletzungen und erstatteten am Montagabend mit ihren Eltern Anzeige bei der Polizei. Die Beamten konnten alle verdächtigen Jugendlichen aus der Gruppe ermitteln. Wie die Polizei mitteilte, befinden sich ein 17-jähriger Tatverdächtiger und eine 14-jährige Tatverdächtige aus der Gruppe bereits unter anderem aufgrund dieses Vorfalls in Untersuchungshaft.

