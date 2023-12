Mehrere Einbrüche im selben Viertel in München – Unbekannten Täter dringen mit Gewalt in Wohnungen ein

Die Täter drangen in Wohnungen in Sendling ein und entkamen mit Schmuck und Bargeld. Die Münchner Polizei ermittelt nach den Einbrüchen. (Symbolbild) © dpa/Philipp von Ditfurth

In München drangen die Täter mit Gewalt in mehrere Wohnungen ein und entkamen mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang besteht.

München / Sendling – Am Wochenende kam es in Sendling zu mehreren Einbrüchen in Wohnungen. Die unbekannten Täter drangen über den Balkon oder die Terrasse ein und konnten mit Bargeld und Schmuck fliehen.

Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Einbrüche in Wohnungen in Sendling - Polizei sucht Täter und ermittelt wegen möglichen Zusammenhang

Insgesamt ereigneten sich im Zeitraum zwischen Freitag, gegen 09:30 Uhr bis Samstag, gegen 22:30 Uhr, drei Einbrüche in Sendling, berichtet die Polizei.

In der Karwendelstraße öffneten die Täter eine Terrassentüre einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit Gewalt und entwendeten Schmuck im dreistelligen Bereich.

In der Attenkoferstraße gelangten die unbekannten Täter in die Hochparterrewohnung, indem sie über den Balkon ein Fenster gewaltsam öffnete. Anschließend flohen sie mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

In der Hermann-von-Sicherer-Straße verschafften sich die Täter ebenfalls über die Terrasse Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Hier entkamen sie mit Schmuck und Bargeld von derzeit unbekannter Höhe.

Münchner Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karwendelstraße, Attenkoferstraße, Hermann-von-Sicherer-Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

