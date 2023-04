Zu Ehren von „Meister Eder“ ‒ Gedenktafel für Schauspieler Gustl Bayrhammer in München enthüllt

30. Todestag

+ © Jacqueline Melcher/dpa Eine Pumuckl-Figur sitzt auf einer Gedenktafel zu Ehren des Schauspielers Gustl Bayrhammer vor der ehemaligen Werkstatt des „Meister Eders“ aus der Fernsehserie „Meister Eder und sein Pumuckl“. Anlass für die Gedenktafel ist der 30. Todestag des Schauspielers in diesem Jahr. © Jacqueline Melcher/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Serie „Meister Eder und sein Pumuckel“ brachte Gustl Bayrhammer vielen Menschen näher, doch der Volksschauspieler hatte ein viel größeres Repertoire.

München ‒ Der Volksschauspieler Gustl Bayrhammer ist vielen Menschen als „Meister Eder“ aus der Pumuckel-Serie bekannt. In München enthüllten nun Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eine Gedenktafel zu Ehren des Schauspielers.

Gedenktafel für „Meister Eder“ Gustl Bayrhammer in München enthüllt

„Er verkörperte die bayerische Lebensart: war Grantler, gleichzeitig liebenswert und feinsinnig, hintergründig und gemütlich“, sagte Söder anlässlich des 30. Todestags Bayrhammers. Die Tafel wurde an dem Haus angebracht, in dessen Hinterhof die Werkstatt von „Meister Eder“ aus der Kultserie rund um den Kobold Pumuckl war.

+ Markus Söder (r, CSU) und Dieter Reiter (SPD) stehen bei der Enthüllung neben einer Gedenktafel für Gustl Bayrhammer vor der ehemaligen Werkstatt des „Meister Eders“ aus der Fernsehserie „Meister Eder und sein Pumuckl“. © Jacqueline Melcher/dpa

Bayrhammer, geboren 1922, spielte aber nicht nur beim Pumuckel, sondern auch Werke von Ödön von Horváth, Friedrich Schiller, William Shakespeare und besonders gerne von Ludwig Thoma, den ihm sein Vater als den „bayerischen Shakespeare“ ans Herz gelegt hatte.

Im Fernsehen spielte er etwa in der ZDF-Serie „Königlich Bayerisches Amtsgericht“, im „Komödienstadel“ oder als Kommissar Veigl im Münchner „Tatort“. Bayrhammer starb am 24. April 1993 an einem Herzinfarkt in Krailling, wo er mit seiner Frau Ingrid wohnte.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.