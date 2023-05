Radeln auf der Mendelssohnstraße und Alte Allee ‒ Diskussion um Radwege in Pasing-Obermenzing

Von: Andreas Schwarzbauer, Ursula Löschau

Der Radweg an der Mendelssohnstraße wird trotz seines schlechten Zustands genutzt. © Andreas Schwarzbauer

Der BA Pasing diskutiert über die Gestaltung der Mendelssohnstraße, in Obermenzing ist Radfahren an der Alten Allee auf der Straße und auf dem Radweg erlaubt.

München / Pasing-Obermenzing ‒ Ob der Radweg an der Mendelssohnstraße bleiben soll, darüber herrschte bei der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses Pasing-Obermenzing keine Einigkeit. Der Weg ist in schlechtem Zustand und müsste dringend erneuert werden.



Fahrradweg oder Begrünung an der Mendelssohnstraße in Pasing

Andreas Bergmann (Grüne) sprach sich aber stattdessen dafür aus, den Radstreifen zu entfernen, die Fläche zu begrünen und Bäume zu pflanzen. „Wollen wir den Bereich für die nächsten 30 Jahren wirklich wieder versiegeln? Das ist doch keine vorausschauende Klimapolitik.“ Radler könnten problemlos auf der Straße fahren. „Dort gilt Tempo 30 und es ist wirklich wenig Verkehr“, meinte er.



Christian Müller (SPD) war anderer Meinung: „Ich wohne dort und beobachte viele Schüler und Senioren, die den Radweg benutzen, weil die Straße relativ schmal ist.“ Er zweifelte zudem, ob dort Platz für eine Bepflanzung sei. „Dann kommt man mit einem Kinderwagen nicht mehr durch.“ Zudem sei die Mendelssohnstraße bereits relativ grün.



Constanze Söllner-Schaar (SPD) verstand beide Positionen: „Man könnte den Fahrradweg schon zurückbauen, denn er ist holprig und schmal. Auf der anderen Seite sind viele Menschen froh darüber, weil sie sich dort sicherer fühlen.“ Sie plädierte dafür, sich die Situation erneut anzuschauen. Ihre Kollegen stimmten zu und beschlossen einen Ortstermin.

Radweg an Alten Allee in Obermenzing bleibt Zusatzangebot

Radfahren in der Alten Allee: Das Thema sorgt immer wieder für Diskussionsstoff. Zuletzt wunderten sich Bürger darüber, dass die Schilder mit dem Hinweis „Radfahren auf der Fahrbahn erlaubt“ abmontiert wurden.

„Radler werden angehupt, weggedrängt, das Tempo-30-Schild am Beginn Alte Allee kurz vor der Busstation Marschnerstraße ist zudem von einem Baum verdeckt. Autos fahren 50, wie von der Lortzingstraße kommend, statt 30“, berichtet eine Leserin.



Der Radweg an der Alten Allee bleibt ein Zusatzangebot. © Marie-Julie Hlawica

Die Erklärung für die verschwundenen Schilder liefert das Mobilitätsreferat (MOR) auf Hallo-Anfrage: „Das nun abgehängte Schild war kein offizielles Verkehrszeichen, sondern diente der Information von Verkehrsteilnehmern, beziehungsweise zur Verdeutlichung der Radverkehrsführung. Nach einer Übergangsphase werden die Schilder wieder entfernt.“

Radfahren in Alter Allee auf der Straße und auf dem Radweg erlaubt

Sprecherin Franziska Hartmann erläutert weiter: „Das Radfahren ist in der Alten Allee sowohl auf der Fahrbahn als auch auf dem Radweg erlaubt. Es besteht aber keine Benutzungspflicht des Radwegs.“ Seit einigen Jahren schon wird in Tempo-30-­Bereichen im Grundsatz auf Radwege verzichtet.

Teils werden bestehende Wege sogar zurückgebaut. Sie stammten laut MOR noch aus der Zeit vor Einführung von Tempo 30-Zonenregelungen und entsprächen oft nicht mehr den aktuellen Planungs- und Verkehrssicherheitsstandards.



Auch in der Alten Allee stand die Auflassung der Radwege bereits zur Debatte, was vor Ort aber vehement abgelehnt wurde (Hallo berichtete). 2021 gab es dann einen münchenweiten Stadtratsbeschluss darüber, wie und wann Radwege in Zukunft zurückgebaut oder verkehrssicher umgebaut werden.

An der Alten Allee wurde mit der Sanierung sogar schon 2020 begonnen. Los ging es im Abschnitt von der Kreuzung Pippinger-/Marschnerstraße bis zur Numbergerstraße beidseitig. 2022 folgten beide Seiten im Bereich Numberger- bis Korfiz-­Holm-Straße. Noch geplant sind laut Baureferat Arbeiten auf Höhe der Alten Allee 23 bis 31b sowie zwischen den Hausnummern 94 bis 98.

