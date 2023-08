Messer-Attacke in München: Frau geht bei Streit auf Mann los und flüchtet ‒ Verletzter ruft selbst den Notruf

Von: Jonas Hönle

Bei einem Streit verletzte eine Münchnerin einen Mann mit einem Messer. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Eine Münchnerin verletzte einen Mann bei einem Streit mit einem Küchenmesser. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt - Haftbefehl erlassen.

München / Fürstenried ‒ Die Polizei ermittelt wegen einem versuchten Tötungsdelikt gegen eine Münchnerin. Die 32-Jährige stach bei einem Streit mit einem Küchenmesser auf einen 26-Jährigen ein. Der Verletzte rief selbst den Notruf.

Mann bei Messer-Attacke in München verletzt - Frau geht bei Streit auf ihn los

Die Feuerwehr informierte die Polizei am Samstag, gegen 13 Uhr, über die Attacke in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in München-Fürstenried. Bei einer Auseinandersetzung hatte eine Frau einem Mann mit einem Messer durch einen Stich in den Oberkörper verletzt.

Bevor die Polizei am Tatort eintraf, war die Münchnerin bereits geflüchtet. Sie konnte jedoch nach kurzer Zeit bei einer Fahndung festgenommen werden.

Sie wurde laut Polizei bereits dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft München I beantragten Haftbefehl erließ.

Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt - Haftbefehl gegen Münchnerin

Ein Notarzt versorgte den verletzten 26-Jährigen und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Münchner befindet sich aktuell außer Lebensgefahr.

Das Münchner Kommissariat für Tötungsdelikte hat die Ermittlungen zu Tatablauf, die Tatbeteiligten und den Tathintergrund aufgenommen.

In München ist ein Streit zwischen einem Paar eskaliert. Die Frau stach letztendlich mit einem Messer auf den Mann ein.

