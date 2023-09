Messer-Attacke und Raub in München: Gruppe verletzt Männer im Alten Botanischen Garten ‒ Polizei findet Drogen

Von: Jonas Hönle

Teilen

Der Alte Botanische Garten in München © Markus Götzfried

Zwei Kollegen wurden in Alten Botanischen Garten in München von einer Gruppe angegriffen und ausgeraubt. Ein Mann wurde bei einer Messer-Attacke verletzt.

München / Maxvorstadt ‒ Bei einem Raub in München wurde ein Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Er und sein Arbeitskollege wurde zunächst von einem Täter, dann von einer Gruppe, verletzt und ausgeraubt.

Messer-Attacke und Raub in München - Polizei findet Drogen im alten Botanischen Garten

Die beiden Kollegen (25 und 32 Jahre alt) befanden sich am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, am Alten Botanischen Garten, teilt die Polizei mit. Der Jüngere sprach einen ihm unbekannten 21-Jährigen an und fragte nach einer Zigarette.

Der Angesprochene beleidigte ihn darauf, bevor er plötzlich ein Messer zog. Durch den folgenden Angriff erlitt der 25-Jährige eine Schnittverletzung im Gesicht und mehrere Stichverletzungen am Arm.

Als ihm sein 32-jähriger Kollege zu Hilfe eilte, kamen fünf Bekannte des Angreifers (zwischen 18 und 52 Jahre alt) hinzu und schlugen und traten nun gemeinsam auf den 25- und den 32-Jährigen ein.

Der 32-Jährige erlitt hierbei diverse Prellungen und eine Platzwunde im Gesicht. Der 25-Jährige musste später aufgrund der Messer-Attacke in einem Münchner Krankenhaus ambulant versorgt werden.

Anschließend raubte die Gruppe noch die Handys der Verletzten sowie mehrere hundert Euro.

Gruppe verletzt Männer bei Raub im Alten Botanischen Garten

Die Polizei konnte die Verdächtigen in der Nähe des Alten Botanischen Gartens festnehmen, nachdem unbeteiligte Zeugen den Notruf 110 alarmierten.

Ein 52-jähriger Mann aus der Gruppe versuchte noch vergeblich während des Transportes zu einer Polizeidienststelle zu flüchten, indem er die Beamten körperlich attackierte. Ein anderer 25-jähriger Verdächtiger bespuckte zudem einen der eingesetzten Polizisten.

Die Polizei fand am Tatort zudem einen abgestellten Rucksack, in dem sich zahlreiche verkaufsfertige Drogen befanden. Dieser konnte dem 21-jährigen Messerstecher zugeordnet werden.

Haftbefehl gegen Verdächtigen nach Messer-Angriff

Die sechs Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter hat mittlerweile Haftbefehl gegen den 21-Jährigen erlassen. Die fünf anderen Beteiligten sind nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen worden.

Das Münchner Kommissariat für Raubdelikte und das Kommissariat für Rauschgiftdelikte haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Alten Botanischen Garten in München schlug ein Mann auf eine Frau ein, beleidigte sie und warf mit einer Flasche nach ihr. Grund für die Attacke ist eine Jacke.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.