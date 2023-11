Polizei in München mit Messer bedroht: Großer Einsatz wegen Bedrohung ‒ Verdächtiger in Klinik

Wegen der Bedrohung mit einem Messer kam es in München zu einem großen Polizei-Einsatz. (Symbolbild) © dpa/5Vision

An der Martin-Luther-Straße in München kam es zu einem großen Polizei-Einsatz wegen der Bedrohung mit einem Messer. Ein Mann wurde in seiner Wohnung festgenommen.

München / Giesing ‒ Ein Mann bedrohte Polizisten in München mit einem Messer und flüchtete anschließend in seine Wohnung. Es kam zu einem großen Einsatz wegen der Bedrohung.

Großer Polizei-Einsatz wegen Messer-Bedrohung in München

Die Beamten waren am Sonntag, gegen 12.45 Uhr, wegen einem Fußballspiel an der Martin-Luther-Straße im Einsatz. Dort kam ein 41-Jähriger auf sie zu und beleidigte sie. Zudem zog er laut Polizei plötzlich ein Messer.

Nach den Drohungen ergriff der Mann die Flucht und begab sich in seine Wohnung an der Martin-Luther-Straße. Zahlreiche Streifen rückten daraufhin zum Einsatz aus und die Straße wurde vorübergehend gesperrt. Dadurch kam es zu Behinderungen im Verkehr.

Die Polizei nahm den 41-jährigen Verdächtigen anschließend in seiner Wohnung fest. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Bedrohung.

Polizei nimmt Verdächtigen in Wohnung an Martin-Luther-Straße fest - Mann in Klinik

Da sich der Münchner, dem Augenschein der eingesetzten Beamten nach, in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er für die weiteren medizinischen Maßnahmen in eine Klinik gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Münchner Kommissariat für Körperverletzungsdelikte übernommen.

