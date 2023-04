74-Jähriger mit Messer zündet Bad in Pension in Neuaubing an

Von: Andreas Schwarzbauer

Zu einem Einsatz in einer Pension in Neuaubing musste die Polizei am Samstag ausrücken. © Peter Kneffel/dpa

Ein Mann legt in einer Pension in Neuaubing ein Feuer und flüchtet in Zimmer mit 38-Jährigen. Die starke Rauchentwicklung verzögert das Eingreifen der Polizei

Neuaubing - Ein 74-Jähriger ist am Samstag gegen 20.45 Uhr mit einem Messer durch eine Pension in Neuaubing gelaufen udn hat ein Feuer in einem Gemeinschaftsbad gelegt Der Rezeptionist rief daher die Polizei.

Neuaubing: Rauch verzögert Einsatz der Polizei

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Pensionsmitarbeiter den Brand bereits gelöscht. Der 74-Jährige war in sein Vier-Bett-Zimmer geflohen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt auch ein 38-jähriger Gast befand.

Trotz des gelöschten Feuers breitete sich starker Rauch im gesamten Erdgeschoss aus. Aufgrund der unklaren Bedrohungslage wegen des Messers konnte die Feuerwehr, die inzwischen eingetroffen war, die Pension allerdings nicht betreten. Erst nach Abklingen des Rauchs gingen Spezialkräfte der Münchner Polizei in das Gebäude.

Neuaubing: Mann wird durch Messer leicht verletzt

Da sie aus dem Gemeinschaftszimmer Hilferufe hörten, gingen sie dorthin und nahmen den 74-Jährigen fest. Sein Messer hatte ihm im Vorfeld bereits der 38-jährige Gast abgenommen. Er hatte sich dabei allerdings an den Händen leichte Schnittverletzungen zugezogen.

Der 74-Jährige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Durch den Brand im Gemeinschaftsbad entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.