Mit Messer in Münchner U-Bahnstation: Unbekannter Täter bedroht Passanten ‒ Raub geht schief

Von: Jonas Hönle



Ein unbekannter Täter bedrohte Passanten in der U-Bahnstation Maillingerstraße mit einem Messer und versuchte einen Münchner auszurauben.

München / Maxvorstadt ‒ Die Polizei fahndet nach einem Mann der Passanten in einer U-Bahn-Station mit einem Messer bedrohte. Zuvor versuchte der Täter einen Münchner auszurauben.

Versuchter Raub in U-Bahn-Station Maillingerstraße - Täter bedroht Passanten in München mit Messer

Ein 60-Jähriger befand sich am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, an der Haltestelle Maillingerstraße, als plötzlich ein Unbekannter mit einem Messer in der Hand auf ihn zuging. Der Täter forderte Bargeld und bedrohte den Mann.

Der Münchner flüchtete vom Bahnsteig, woraufhin sich auch der Unbekannte entfernte.

Auf seinem Weg stieß er noch auf eine 18-jährige Münchnerin, die er ebenfalls mit dem Messer bedrohte und zudem beleidigt.

Die Frau rief den Notruf 110, woraufhin sofort über fünf Streifen der Münchner Polizei zum U-Bahnhof ausrückten. Die Fahndung dauerte über eine Stunde, lieferte jedoch keine Hinweise auf den Täter.

Das Münchner Kommissariat für Raubdelikte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 1,80 m groß

Ca. 75 - 80 kg

Dunkelbraune Haare und 3-5-Tage-Bart

Er war bekleidet mit einer Jeans und einer Bomberjacke in Khaki, trug ein Basecap, eine Sonnenbrille und Bluetooth-Kopfhörer.

Er führte einen Rucksack in seiner Hand mit und hielt ein Messer.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Maillingerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

