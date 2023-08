Messerangriff in der Maxvorstadt: 44-Jähriger schwer verletzt

Von: Andreas Schwarzbauer

Ein Streit zwischen zwei Männern ist an einer Trambahn-Haltestelle eskaliert. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zwei Obdachlose geraten an einer Trambahn-Haltestelle an der Dachauer Straße in Streit. In dessen Verlauf sticht einer der beiden mit dem Messer zu und verletzt den anderen schwer

Maxvorstadt - Zwei Obdachlose sind an einer Trambahn-Haltestelle an der Dachauer Straße am Samstag gegen 12:40 Uhr in Streit geraten. Nach derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei hat der 46-Jährige in dessen Verlauf seinem 44-jährigen Gegenüber mit einem Messer in den Rücken gestochen.

Maxvorstadt: Polizei kann mutmaßlichen Messerstecher schnell festnehmen

Ein unbeteiligter Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 46-Jährigen in einem wartenden Linienbus finden und festnehmen. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der 44-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst schwer verletzt in ein Münchner Krankenhaus verbracht. Derzeit besteht keine Lebensgefahr. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar.



Die fortlaufenden Ermittlungen wegen Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes führt das Kommissariat 11.

