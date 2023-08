Schüler erhalten Führungen im neuen Bildungscampus der Messestadt 

Erster Eindruck

+ © Benno Steuernagel-Gniffke Boris Seyfarth (von links), Geschäftsführer der Münchner Raumentwicklungsgesellschaft (MRG), Thomas Gerwolf, Bereichsleiter Schulbau MRG und Fenn-Yvonne Hartmann, Vertreterin des Referats für Bildung und Sport, bei der symbolischen Schlüsselübergabe an den Rektor des neuen Gymnasiums Riem, Günter Förschner. © Benno Steuernagel-Gniffke

Lange hat sich der Bau des neuen Bildungscampus in der Messestadt-Riem hingezogen. Nun konnten die Räume in Augenschein genommen werden.

Messestadt – Schon Im September soll der reguläre Schulbetrieb aufgenommen werden. Der neue Bildungscampus in München-Riem umfasst ein Gymnasium, eine Realschule, eine Volkshochschule und einen Sportpark. Eigentlich hätte der Campus schon im Sep­tember 2022 zumindest teilweise in Betrieb genommen werden sollen, allerdings verzögerten Lieferengpässe, Personalausfälle, ein Hackerangriff auf einen Lieferanten und ein Wasserschaden die Fertigstellung im Herbst des vergangenen Jahres.

Deshalb mussten die Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr in einem Ausweichquartier an der Schwanthalerhöhe in den Unterricht gehen. Nun soll der Campus also nach den Sommerferien wirklich den Unterricht aufnehmen, und einige Kinder und Jugendliche, die Lehrerschaft und Eltern durften sich die künftigen Räume schon einmal anschauen.



Schüler sehen ihre zukünftigen Klassenzimmer

Mehrere Projektleiter der für den Bau verantwortlichen Münchner Raumentwicklungsgesellschaft (MRG) sowie Vertreterinnen und Vertreter des Referats für Bildung und Sport (RBS), führten die fünften bis achten Klassen gruppenweise durch den Campus. Sie zeigten ihnen ihre zukünftigen Klassenzimmer, Fachlehrräume und Aufenthaltsbereiche und erklärten das Prinzip der Lernhäuser, nach dem der Bildungscampus konzipiert und gebaut wurde. Dabei sind die Klassenzimmer einer Jahrgangsstufe um eine „zentrale Mitte“ gruppiert, in der sich die Schülerinnen und Schüler begegnen können. Zusätzliche Räume können flexibel für unterschiedliche Lernformen genutzt werden.



Im Außenbereich ist ein Sportpark mit Tartanbahn, Rasenspielfeld und weiteren Spiel- und Sportangeboten entstanden. Dieser wird bereits von Breitensportvereinen genutzt. Auch die Feuerwehr Riem und vielleicht auch die Riemer Polizei wollen den Sportpark nutzen. So bleibt die Auslastung nicht auf den Schulvormittag beschränkt.