Darum verlassen die Floorballteams aus der Messestadt den FC Stern

Die Floorballerinnen und Floorballer aus der Messestadt sind bereit für die neue Saison, die im September beginnt. © oh

Der Floorballverein aus der Messestadt hat sich aus dem FC Stern ausgegliedert und geht als eigenständiger Verein in die Saison.

Messestadt – Ein altes Sprichwort sagt „Never change a running system“. Trotzdem tut Veränderung manchmal gut. Deswegen fliehen viele ja auch im Urlaub vor dem „running system“ Alltag. Auch die Floorballer aus der Messestadt vollziehen im Moment einen Wandel. Die steigenden Mitgliederzahlen, die seit Jahren erfolgreiche Arbeit im Jugendbereich, die nicht zuletzt mit dem Aufstieg der Herren in die 1. Bundesliga geadelt wurde, ließ den Wunsch nach Eigenständigkeit als Verein immer weiter wachsen.

Und so trafen sich am 1. Mai einige mutige Mitglieder der Floorballabteilung und gründeten den Floorball-Club München. Mit der erfolgten Eintragung im Vereinsregister und einigen bürokratischen Hürden freut sich der FBCM nun als eigenständiger Einspartenverein auf die weitere Entwicklung.



Auch Schiedsrichterkurse werden angeboten

Noch sind ein paar Hürden zu nehmen – von der Kreation eines Logos bis zur Umschreibung aller Mitglieder ist der Vorstand voll und ganz mit den Gründungsarbeiten befasst. Aber hoch motiviert läuft quasi wie nebenbei alles wie gewohnt weiter. Alle Teams sind altersmäßig für die neue Saison, die im September beginnt, umgestellt. Sie trainieren bereits seit Juni in der neuen Zusammenstellung, um für den Saisonstart vorbereitet zu sein.



Gleichzeitig finden Schiedsrichterkurse statt, denn ohne Schiris keine Spiele. Auch sie wollen entweder aus- oder fortgebildet werden.



Start am 8. September

Die Entscheidung, sich als Floorballverein selbstständig zu machen, wurde in gegenseitigem Einvernehmen mit dem FC Stern getroffen. Der FC Stern als Mehrspartenverein mit Schwerpunkt Fußball konnte der Entwicklung des Floorball nicht mehr im vollen Umfang Rechnung tragen, sodass die Ausgliederung notwendig wurde. Die Floorballer danken dem FC Stern für den Mut, die Abteilung vor nunmehr 13 Jahren gegründet zu haben. Ebenso danken sie für die Unterstützung auf dem Weg von drei zu 270 Mitgliedern. Nun ist es Zeit, erwachsen zu werden und auf eigenen Beinen zu stehen. Dass der FC Stern diesen Weg im gewohnten partnerschaftlichen Verhältnis nicht verwehrt, dafür möchten sich die Floorballer ebenfalls bedanken.



Der neue Verein richtet den Blick nach vorn und startet bereits am Freitag, 8. September, mit dem Auftakt der Herren in ihre erste Saison in der 1. Bundesliga. Wer dabei sein möchte, kann sich diesen Termin bereits vormerken. Ob das Spiel in der alten Halle an der Astrid-Lindgren-Straße 3 oder dem neuen Schulcampus stattfinden wird, wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.



Alle Altersklassen eingeladen

Der Vorstand, die Fans und die gesamte Floorball Community gewöhnen sich nun an den neuen Namen. Im Hintergrund arbeiten viele fleißige Hände daran, wieder ein „running system“ zu etablieren, welches noch besser laufen soll als das vergangene.



Wer Lust bekommen hat, Floorball auszuprobieren, egal in welcher Altersklasse, ist eingeladen eine E-Mail an verwaltung@fbc-muenchen.de zu schreiben.