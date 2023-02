Gefährliche Drohung: Mann will Keller anzünden ‒ Feuerwehr in München evakuiert angrenzende Gebäude

Von: Kristina Beck

Die Polizei München musste mit einem Großaufgebot nach Neuperlach ausrücken, weil ein Mann drohte, sein Haus in Brand zu stecken. © Daniel Karmann/dpa

Mitten in der Nacht schließt sich ein Mann mit brennbarer Flüssigkeit im Keller ein und droht, alles abzubrennen. Die Feuerwehr München sperrt Straße ab.

München / Neuperlach ‒ Über drei Stunden lang dauert es, bis der Mann im Keller gesichert und nach draußen gebracht werden kann. Zuvor hatte er sich mit einer brennbaren Flüssigkeit im Keller eingesperrt und damit gedroht, alles zu verbrennen, berichtet heute die Polizei.

Gegen 4.45 Uhr hat seine 42-jährige Angehörige den Vorfall beim Polizeinotruf 110 gemeldet. Es wurden über zehn Streifen an den Einsatzort geschickt.

Mann will in Neuperlach Haus in Brand stecken ‒ Polizei und Feuerwehr richten Straßensperren ein

Um die Sicherheit aller angrenzenden Anwohner zu gewährleisten, wurden diese (19 Personen) evakuiert und durch die hinzugerufene Feuerwehr betreut. Zudem errichtete diese einen abgesperrten Bereich im Radius von 25 Metern um den Keller, weshalb es zu Straßensperren kam.

Gegen 8 Uhr wurde der 44-Jährige von Polizeibeamten unverletzt im Keller gesichert und nach außen gebracht.

Nachdem der Keller durch die Feuerwehr begutachtet und freigegeben worden war, konnten alle Anwohner zurück in ihre Wohnungen. Die Sperren wurden in der Folge aufgehoben.

Bedrohungssituation in Neuperlach ‒ Mann muss in psychiatrische Klinik

In Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt ordnete dieses die Unterbringung des 44-Jährigen in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung an.



Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die Kriminalpolizei München.

