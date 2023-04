In München regnet es Michelin-Sterne ‒ Koch Jan Hartwig gelingt Sensation mit neuem Restaurant

Von: Jonas Hönle

Der „Guide Michelin“ zeichnet 2023 wieder Restaurants mit Sternen aus - auch in München. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Der „Guide Michelin“ in Deutschland verteilt 2023 wieder Sterne. Welche Restaurants in München ausgezeichnet wurden und warum einem Koch die Sensation gelang...

München ‒ Der Restaurantführer „Guide Michelin“ hat wieder seine Sterne verteilt. In der am Dienstag präsentierten Ausgabe werden 334 Restaurants in Deutschland mit der begehrten Auszeichnung aufgeführt - so viel wie nie zuvor.

Bundesweit gibt nun 10 Restaurants mit drei Sternen, 50 Restaurants mit zwei Sternen und 274 Restaurants mit einem Stern.

Neues Drei-Sterne-Restaurant in München - Koch Jan Hartwig erhält höchste Michelin-Auszeichnung

Eine Sensation gelingt dem Koch Jan Hartwig in München. Sein Restaurant „Jan“ im Museumsquartier wurde nicht einmal ein halbes Jahr nach der Eröffnung mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

„Jan Hartwig beherrscht Handwerk und Technik in Perfektion und wagt auch mal etwas Unerwartetes“, heißt es in der am Dienstag in Karlsruhe vorgestellten neuen Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin Deutschland“ laut dpa. „Fantastisch die Variation von Produkten und Aromen - hier wird internationales Top-Niveau geboten.“

Dass es das Restaurant in so kurzer Zeit quasi aus dem Stand auf drei Sterne schaffte, nennt der Restaurantführer eine „Sensation“, den erfolgreichen Küchenchef einen der besten Köche Deutschlands.

Guide Michelin zeichnet Restaurants in München mit Sternen aus

Bei den acht neuen Zwei-Sterne-Restaurants hoben die Michelin-Tester unter anderem das „Alois - Dallmayr Fine Dining“ in München hervor, das nach seiner Wiedereröffnung unter der Küchenleitung von Max Natmessnig direkt zwei Sterne bekam.

Zwei weitere Restaurants in München wurden ebenfalls neu mit einem Stern ausgezeichnet: das „Brothers“ und das „Mural Farmhouse - Fine Dine“

Die Sterne-Restaurants in München im Überblick

Insgesamt lobten die Tester angesichts von schwierigen wirtschaftlichen Zeiten und Fachkräftemangel die beständige Qualität der deutschen Gastronomie. Sie waren angetan vom Mut und von der Flexibilität, mit der Gastronomen den verschiedenen Krisen trotzten.

Restaurants in München mit drei Michelin-Sternen

„Jan“

Restaurants in München mit zwei Michelin-Sternen

„Alois - Dallmayr Fine Dining“

„Atelier“

„EssZimmer“

„Tantris“

„Tohru in der Schreiberei“

Restaurants in München mit einem Michelin-Stern

„Acquarello“

„Brothers“

„Gabelspiel“

„Les Deux“

„Mountain Hub Gourmet“

„mural“

„mural farmhouse - Fine Dine“

„Showroom“

„Sparkling Bistro“

„Tantris DNA“

„Werneckhof Sigi Schelling“

„Guide Michelin“ Der Michelin-Guide erscheint inzwischen in 41 Ländern, neben Europa auch in den USA und Asien. Hinter dem renommierten roten Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. In Deutschland erschien der erste „Guide Michelin“ 1910, damals aber noch „den Herren Automobilisten“ gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Neben dem „Guide Michelin“ erscheint auch der Restaurantführer „Gault&Millau“ regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt 0 bis 20 Punkte für die Restaurants.

