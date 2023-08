Bundesliga-Städte im Vergleich: Wohnen in Stadion-Nähe ‒ Miete für Fans des FC Bayern München besonders teuer

Von: Jonas Hönle

Teilen

Im Bundesliga-Vergleich: Die Miete um Allianz Arena des FC Bayern München ist besonders teuer. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wollen Fans des FC Bayern München nahe der Allianz Arena wohnen, müssen sie ordentlich zahlen. Wo die Miete in Stadion-Nähe am günstigsten ist...

München ‒ Der FC Bayern dominiert die erste Fußball-Bundesliga in Deutschland seit Jahren. Jedoch stehen auch die Mieten in München bundesweit an der Spitze - Wohnen in der bayerischen Landeshauptstadt ist teuer.

Wollen Fans der Bayern in der Nähe der Allianz Arena wohnen, müssen sie deutlich mehr zahlen als Unterstützer der Vereine in anderen Bundesliga-Städten. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24.

Im Bundesliga-Vergleich: Teure Miete für Fans des FC Bayern München in Nähe der Allianz Arena

Durchschnittlich 17,85 Euro kostet ein Quadratmeter in der Nähe des Münchner Stadions. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Miete in München beträgt laut Mietspiegel 2023 14,58 Euro pro Quadratmeter.

Am günstigsten wohnen Fußball-Fans in Mönchengladbach. Mietwohnungen nahe des Borussia Parks werden im Durchschnitt für 7,66 Euro pro Quadratmeter angeboten.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Angebotsmieten sowohl in München als auch in Mönchengladbach um rund 6 Prozent gestiegen.

In Wolfsburg liegt die Miete rund um die Volkswagen Arena mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent nahezu stabil bei 8,67 Euro. Das sichert Wolfsburg den dritten Platz im Ranking der günstigsten Mieten.

Den größten Zuwachs bei den Angebotsmieten verzeichnet Berlin rund um die Alte Försterei des 1. FC Union Berlin mit 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Erste Fußball-Bundesliga: An diesen Stadien wohnen die Fans am günstigsten

Platz Verein Stadt Miete pro m2 Entwicklung zum Vorjahr 1 Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach 7,66 € + 6,2 % 2 VfL Bochum Bochum 7,74 € + 3,3 % 3 VfL Wolfburg Wolfsburg 8,67 € + 0,2 % 4 Borussia Dortmund Dortmund 9,02 € + 5,5 % 5 RB Leipzig (P) Leipzig 9,11 € + 6,8 % 6 TSG 1899 Hoffenheim Sinsheim 9,29 € + 6,2 % 7 1. FC Heidenheim (N) Heidenheim 9,46 € + 4,5 % 8 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 9,63 € + 5,4 % 9 Werder Bremen Bremen 9,79 € + 3,2 % 10 FC Augsburg Augsburg 10,91 € + 4,8 % 11 1. FC Köln Köln 11,57 € + 5,7 % 12 1. FSV Mainz 05 Mainz 11,69 € + 3,9 % 13 SV Darmstadt 98 (N) Darmstadt 12,18 € + 6,3 % 14 1. FC Union Berlin Berlin 12,34 € + 14,0 % 15 SC Freiburg Freiburg 12,42 € + 3,6 % 16 Eintracht Frankfurt Frankfurt am Main 13,17 € + 5,4 % 17 VfB Stuttgart Stuttgart 13,34 € + 4,4 % 18 FC Bayern München München 17,85 € + 6,0 %

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.