Mieten in Bayern steigen nur leicht ‒ München ist bei den Preisen aber weiterhin trauriger Spitzenreiter

Von: Jonas Hönle

Die Innenstadt von München © Peter Kneffel/dpa

Die Mietpreise pro Quadratmeter in Bayern steigen nur leicht, in einzelnen Städten kam es sogar zum Rückgang. Das gilt aber nicht für die Mieten in München.

In Bayern steigen die Mieten weiter an, jedoch langsamer als in früheren Jahren. Durchschnittlich stiegen die Preise bei Neuvermietungen von Bestands- und Altbauwohnungen im Vergleich zum Frühjahr um je 10 Cent pro Quadratmeter, teilt der Immobilienverband IVD Süd am Dienstag.

Insgesamt folgten die Mietpreise damit nicht der Wende auf dem Kaufmarkt, wo man zuletzt erstmals seit langem sinkende Preise gesehen habe, sagte IVD-Experte Stephan Kippes. Für die nähere Zukunft erwartet er ein gemäßigteres Wachstum.

In der Fläche könne es möglicherweise in einzelnen Städten auch zu Rückgängen kommen, unter anderem sank der Preis schon bei Bestandswohnungen in Fürth um 1 Prozent oder für Altbauten in Nürnberg um 0,9 Prozent. Bei München könne Kippes sich dies aber nicht vorstellen. Die Landeshauptstadt ist bei den Mieten auch weiterhin Spitzenreiter.

So viel Miete kosten Bestandswohnung und Wohnungen in Altbauten

Der bayernweite Durchschnitt bei der Neuvermietung einer Bestandswohnung mit gutem Wohnwert lag im Herbst laut IVD bei 11,70 Euro pro Quadratmeter. Bei Wohnungen in Altbauten mit gutem Wohnwert waren es 10,80 Euro.

Die Landeshauptstadt München sticht bei den Mieten weiter heraus: Hier wurden 19,10 Euro pro Quadratmeter Altbau und 18,40 Euro pro Quadratmeter Bestandswohnung fällig, in deutlichem Abstand gefolgt von Erlangen mit 12,90 Euro und Regensburg mit 12,50 Euro.

Beim Blick auf die Groß- und Mittelstädte Bayerns zeigen sich jedoch bei einzelnen Kategorien in einzelnen Städten Minuszeichen, wie Experte Kippes sagte. Unter anderem sank der Preis bei Bestandswohnungen in Fürth um 1 Prozent oder für Altbauten in Nürnberg um 0,9 Prozent.

Die billigsten Altbauwohnungen unter den Groß- und Mittelstädten verortete der IVD mit 7,70 Euro pro Quadratmeter in Schweinfurt, mit 9,10 Euro in Ingolstadt und 9,80 Euro in Passau.

