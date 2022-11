Aktion im Mieterverein München: Ein Friseursalon für Bedürftige und Obdachlose in der Sonnenstraße

Von: Kristina Beck

Das ehrenamtliche Team der Barber Angels, Aktion Brücke und Mieterverein München haben einen Friseursalon für Menschen in Not eröffnet. © Jasmin Menrad/Mieterverein München

Im Foyer des Mietervereins München in der Sonnenstraße können sich bedürftige und obdachlose Menschen sonntags kostenlos die Haare schneiden lassen.

Bei Menschen, die in Not geraten sind, steht der Friseurbesuch nicht auf Platz eins auf der Agenda ‒ sei es aus finanziellen Gründen, sei es, weil die Relevanz vor gravierenden Schwierigkeiten im Alltag den Ganz zum Haareschneiden nicht gegeben ist.

Foyer des Mietervereins München in der Sonnenstraße wird zum Friseursalon für Bedürftige und Obdachlose

Der Verein „Barber Angels Brotherhood“ möchte mit seiner Aktion nun „ihr Gesicht zurückgeben“. Gemeinsam mit der „Aktion Brücke“ wurde im Foyer des Mietervereins München in der Sonnenstraße 10 am Sonntag ein temporärer Friseursalon für Obdachlose und Bedürftige eröffnet.

„Die Bedürftigkeit hört nicht bei Essen und Kleidung auf, viele Menschen genießen es, dass die Friseurinnen und Friseure ein offenes Ohr für sie haben, mit ihnen ratschen und sie und ihre Wünsche in den Mittelpunkt stellen“, sagt Anja Sauer, Vorstand bei der Aktion Brücke e.V.

Erst wird beraten, dann geschnitten und am Ende darf der Kunde das Ergebnis sehen. © Jasmin Menrad/Mieterverein München

Nach Angaben des Mietervereins erreicht das Team des Vereins jeden Sonntag 600 bis 900 Menschen in Notsituationen. Die Helfer unterstützen sie mit Mahlzeiten, Getränken, Lebensmittel-Paketen, Schlafsäcken oder Hygieneartikeln.

Wie der Mieterverein mitteilt, bieten sie die Haarschneide-Aktion gemeinsam mit den Barber Angels heuer bereits zum zweiten Mal in München an – „und es hat sich herumgesprochen, wie locker es bei den ehrenamtlichen Friseur*innen zugeht. Die tragen allesamt Lederkutte mit Aufnähern und sind mit ihren 700 Mitgliedern europaweit wie ein Rockerclub in Chaptern organisiert“.

Wir geben den Menschen heute mit einem Haarschnitt Selbstvertrauen, Würde und ein tolles Aussehen zurück.

21 Friseure und Helfer stehen sonntäglich im Foyer des Mietervereins, um Menschen einen neuen Haarschnitt zu verpassen.

So auch Martina L. Die Münchnerin ist seit 2018 obdachlos, hat durch ihre Schwerbehinderung und eine Trennung alles verloren und lebt derzeit vorübergehend in einem Flexi-Wohnheim.

Martina L. sieht zum ersten Mal die Frisur, die ihr Petra geschnitten hat. © Jasmin Menrad/Mieterverein München

Für Friseurin Petra aus dem niederbayerischen Wittibreut ist es heuer bereits der fünfzehnte ehrenamtliche Einsatz an einem Sonntag, doch für sie „zählt jede einzelne zufriedene Kundin“.

Angela Lutz-Plank, Geschäftsführerin beim Mieterverein München, befürwortet die Aktion: „Gerade in einer so teuren Stadt wie München können sich viele Menschen das Nötigste wie einen Haarschnitt nicht mehr leisten. (...) Umso glücklicher sind wir, diese Menschen heute in unserem Empfang zu dieser tollen Aktion zu Gast zu haben.“

