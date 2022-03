Möglichkeiten zur Umleitung der Buslinie 195 in Berg am Laim

Von: Roman Wintz

Die Buslinie 195 muss in Berg am Laim wegen Bauarbeiten in den Sommerferien umgeleitet werden. Welche Route der Bus nimmt, ist noch unklar. © Andreas Gebert/dpa

Die Buslinie 195 muss aufgrund einer Baumaßnahme umgeleitet werden. Es stehen zwei Möglichkeiten zur Debatte – eine vom Baureferat München und eine von der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).

Der Bezirksausschuss (BA) Berg am Laim wurde um Rat gebeten. Da an der St.-Veit-Straße zwischen Kreillerstraße und Wendeschleife in den Sommerferien für sechs Wochen gebaut wird, steht derzeit noch in den Sternen, wie die notwendige Umleitung der Buslinie 195 genau aussehen soll. Die Linie beginnt an der Haltestelle Michaelibad und fährt mit insgesamt 23 Haltestellen zur Haltestelle Neuperlach Süd.

Hartmut Hufnagel vom Baureferat, Abteilung Tiefbau, hat einen Vorschlag für das Gremium abgegeben, ebenso wie die MVG. Der BA-Vorsitzende Alexander Friedrich (SPD) trug stellvertretend Hufnagels Idee vor, dass der Bus über die Heinrich-Wieland-Straße zur Bajuwarenstraße umgeleitet werden solle, es würden dadurch die Haltestellen St.-Veit-Straße, Rofanstraße und der Gnadenwaldplatz entfallen. „Vor zwei bis drei Jahren hat es schon einmal eine Sperrung in dieser Form gegeben und es gab keine Beschwerden seitens der Bürger“, zitierte Friedrich Hufnagel weiter. Der Vorschlag der MVG hingegen sieht folgendermaßen aus: „Der Ersatzbus wird komplett über die Sonnwendjochstraße geführt, inklusive Halteverbote.“



Hufnagel hält von dieser Idee wenig und hat sich deshalb an die BA-Mitglieder in Berg am Laim gewandt. Manuel Weiß, Fraktionssprecher der Grünen äußert sich wie folgt: „Sonnwendjochstraße kann ich mir zwar in eine Richtung vorstellen, aber die Heinrich-Wieland-Straße ist ja vierspurig, das heißt, das funktioniert für einen stadtauswärts fahrenden Bus ja überhaupt nicht. Wie sollte der in die Sonnwenjochstraße kommen?“



„Die neue Baumaßnahme betrifft ja nur die Ecke (St.-Veit-Straße/Waldstraße), an der die Ampel gebaut wird. Die MVG plant das so, dass der Bus stadtauswärts vom Michaelibad nicht zur St.-Veit-Straße, sondern über die St.-Michael-Straße rüber zur Kreillerstraße fährt, dort parallel mit der Straßenbahn und an der Tankstelle in die Sonnwendjochstraße einbiegt. In der Sonnwendjochstraße fährt der Bus bis zur Waldstraße und von dort wieder auf den normalen Linienweg zurückkehrt. Das wäre doch mal ein Versuch, das auszuprobieren“, kommentierte Stefan Hofmeir von der ÖDP. In der anderen Richtung würde er in die Sonnwendjochstraße in Richtung Heinrich-Wieland-Straße abbiegen und anschließend auf diese auffahren. Man hätte so den Verkehr immer nur in eine Richtung und könnte die Haltestellen Rofanstraße und Gnadenwaldplatz nach wie vor anfahren.



BA-Chef Alexander Friedrich (SPD) entnahm dem Gremium eine Tendenz zum Vorschlag der MVG und wird das entsprechend an Hartmut Hufnagel vom Baureferat weitergeben. Die Lokalpolitiker stimmten der Idee, bis auf eine Gegenstimme, zu.

Roman Wintz

