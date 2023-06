Moosach: Eine Verletzte wegen Unachtsamkeit beim Abbiegen

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Wegen eines Unfalls kam es auf der Allacher Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. © Peter Kneffel/dpa

Auf der Allacher Straße in Moosach sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein 41-Jähriger hatte beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen erfasst

Eine 23-Jährige ist am Samstag bei einem Unfall in Moosach verletzt worden. Ein 41-jähriger Fürstenfeldbrucker fuhr gegen 13 Uhr mit seinem BMW auf der Allacher Straße und wollte laut Polizei nach links in die Untermenzinger Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 32-jährigen Münchners, der geradeaus fahren wollte.

Football-Team Munich Ravens will ersten Sieg: So läuft das Spiel gegen die Helvetic Guards

Unfall in Moosach: Wagen wird gegen Ampelmast geschleudert

Die beiden Autos kollidierten auf der Kreuzung. Der Wagen des 32-Jährigen wurde dabei gegen einen Ampelmast geschleudert. Die Beifahrerin des 32-Jährigen verletzte sich bei dem Unfall und wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Ampelanlage wurde so stark beschädigt, dass sie ausfiel.

Autokorso blockiert Leopoldstraße

Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der 41-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.