Mord in München im Jahr 2000 – Polizei nimmt erneut verdächtigen Ehemann der getöteten Frau fest

Nach Ermittlungen zu einem Mord aus dem Jahr 2000 hat die Polizei erneut den verdächtigen Ehemann der getöteten Frau festgenommen. (Symbolbild) © Symbolbild: picture alliance/dpa

Nach einem Mord an einer Frau im Hasenbergl im Jahr 2000 hat die Polizei erneut den verdächtigen Ehemann festgenommen. Er sitzt wieder in Untersuchungshaft.

München / Hasenbergl – Nach einem Mord in Jahr 2000 in München hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Eine 28-jährige Mutter von vier Kindern wurde damals tot in ihrer Wohnung im Hasenbergl aufgefunden.

Zu dem Zeitpunkt ermittelte die Polizei gegen den Ehemann, konnte den Tatverdacht aber nicht ausreichend bestätigen. Im Rahmen der erneut aufgenommenen Ermittlungen erhärtete sich nun schließlich abermals der Verdacht gegen den mittlerweile 56-jährigen Mann. Er sitzt nun wieder in Untersuchungshaft

Ermittlungen nach Mord in München im Jahr 2000: Frau in Wohnung im Hasenbergl getötet - Polizei ermittelt gegen verdächtigen Ehemann

Die 28-jährige Türkin leben vor 23 Jahren mit ihren vier Kindern in einer Wohnung im Hasenbergl. Von ihrem Ehemann war sie bereits drei Jahre getrennt, im Frühjahr 2000 sollte die Scheidung erfolgen, heißt es von der Polizei.

Die Mutter des Mannes holte die Kinder am 2. Februar im Rahmen der Sorgerechtsregelung bei der 28-Jährigen ab. Als sie am 20. Februar zurückkamen, entdeckten sie die getötete Frau.

Laut Polizei fand man sie dem Anschein nach erhängt an einem Türknauf des Kleiderschrankes vor. Eine durchgeführte rechtsmedizinische Untersuchung ergab jedoch Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Der damals 32-jährige Ehemann geriet in den Fokus der Münchner Mordkommission, musste aber nach vier Woche mangels Beweisen wieder aus der Untersuchungshaft entlassen werden.

Mord-Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei - Verdächtiger Ehemann wieder in Untersuchungshaft

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München I und des Kommissariats 11 ruhten jedoch nicht und der sogenannte Altfall wurde weiterbearbeitet.

Dabei erhärtete sich erneut der Verdacht gegen den mittlerweile 56-jährigen damaligen Ehemann der Getöteten.

Eine Person aus dem Umfeld des Mannes habe das Gewissen geplagt, berichtete die Münchner Polizei laut dpa am Donnerstag. Der Bekannte des Beschuldigten habe sich an die Ermittler gewandt und berichtet, der Ehemann habe ihm gegenüber die Tat damals eingeräumt.

Der Mann habe die Tat abgestritten. Allerdings war am Tatort auch seine DNA gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft München I beantragte daraufhin einen Haftbefehl wegen Mordes, der vom Amtsgericht München antragsgemäß erlassen wurde.

Der 56-jährige Türke, der immer noch in München wohnt, wurde nun am Vormittag des Freitags, 15.12.2023, durch Polizeibeamte erneut in dieser Sache festgenommen.

Hinweis der Münchner Polizei für Opfer häuslicher Gewalt

Sollten Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld Opfer häuslicher Gewalt werden, weist die Polizei auf die verschiedenen Hilfsmöglichkeiten hin, die es in diesem Bereich mittlerweile gibt.

Seit dem 01.01.2002 ist für den Bereich der Häuslichen Gewalt eigens das Gewaltschutzgesetz in Kraft gesetzt worden, das seitdem einen verbesserten Schutz für Opfer häuslicher Gewalt bietet.

Die Polizei kann betroffene Personen nun besser schützen, wenn diese unmittelbar in Gefahr sind, indem sie

dem Täter für eine bestimmte Zeit verbietet, ihre gemeinsame Wohnung zu betreten (Platzverweis)

bei schwerwiegenden Fällen den Täter in Gewahrsam nimmt

weitere Maßnahmen zu ihrem Schutz ergreift (beispielsweise Kontaktverbot)

Opfer häuslicher Gewalt finden Hilfe bei Angeboten der Polizei, des Hilfetelefons, der Hilfe-Info, der Landesweite Koordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt und dem Münchner Unterstützungsmodell gegen häusliche Gewalt.

