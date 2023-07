Mord-Prozess in München ‒ Angeklagter hat Mit-Patientin in Psychiatrie im Klinikum Haar für Hexe gehalten

Von: Jonas Hönle

Der Angeklagte kommt zum Auftakt im Prozess zu einem Mord in einer psychiatrischen Klinik im Sitzungssaal im Landgericht München I. Der psychisch kranker Mann soll eine Mit-Patientin mit einer Eisenstange gequält und getötet haben. © Felix Hörhager/dpa

Ein psychisch kranker Mann tötete eine Frau in der Psychiatrie im Klinikum Haar. Vor Gericht in München gesteht er, er habe im Auftrag Gottes gehandelt.

München / Haar ‒ Wegen dem Mord an einer Mit-Patientin in der Psychiatrie im Klinikum Haar steht ein psychisch kranker Mann in München vor Gericht.

Über seine Anwältin legte der 33 Jahre alte Angeklagte zum Prozess-Auftakt am Landgericht I ein Geständnis ab, berichtet die dpa. Gott habe ihm den Mord aufgetragen, weil die Frau eine Hexe gewesen sei.

Mord-Prozess in München - Mann hielt Mit-Patientin in Psychiatrie für Hexe

Der Mann war im vergangenen Jahr wegen der Gefahr der Eigen- und Fremdgefährdung in die psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Laut Staatsanwaltschaft riss er nur Stunden danach die Duschvorhang-Stange in seinem Bad ab und betrat damit das Badezimmer der Verstorbenen.

Zwei Dutzend Mal schlug er der Antragsschrift zufolge auf ihren Kopf ein, bevor er sie mit einem Pullover strangulierte. Danach legte er ein Feuer.

Als Klinikmitarbeiter in das Zimmer der Getöteten kamen, nachdem wegen des Brandes der Feueralarm ausgelöst worden war, kniete der heute 33-Jährige vor der geschlossenen Badezimmertür auf dem Boden.

Dass im Bad, unter zahlreichen Gegenständen versteckt, die Leiche einer Frau lag, entdeckte die Feuerwehr erst später.

Mahnwache für in Psychiatrie des Klinikum Haar getötete Frau

Freunde und Angehörige der Getöteten hielten vor dem Gericht eine Mahnwache ab, hielten Fotos der Frau in die Höhe. „Die Klinik sollte ein Ort der Heilung sein, ein Ort, an dem psychisch kranke Menschen Schutz finden“, heißt es auf einer Gedenkseite im Internet. „An jenem Morgen wurde zwei Menschen der Schutz jedoch eindeutig verwehrt, unserer arglosen Tochter und dem verwirrten Patienten, der unbemerkt zu ihrem Mörder werden konnte.“

