Gewitter-Show von Depeche Mode im Olympiastadion München ‒ Konzert mit Blitzen und Regenschauern

+ © Ricardo Rubio/dpa Depeche Mode spielten ein Konzert im Olympiastadion München- Die Fans feierten trotz Gewitter. (Archivfoto) © Ricardo Rubio/dpa

Nach dem Tod von Keyboarder Fletcher spielten Depeche Mode wieder ein Konzert in München. Die Fans feierten Sänger Gahan und Gitarrist Gore trotz Gewitter.

Depeche Mode-Konzert in München - Fans feiert trotz Gewitter, Regen und Blitzen

München ‒ Lange haben die Fans darauf gewartet - das Konzert von Depeche Mode im Münchner Olympiastadion. Auch das Gewitter und Einschränkungen bei der U-Bahn konnten sie nicht davon abhalten, die Band bei ihrem Auftritt zu feiern.

Trotz strömenden Regens bejubelten Tausende Menschen die Synthie-Pop-Band von Dave Gahan und Martin Gore, die vor voll besetzten Rängen vor allem Songs aus ihrem neuen Album „Memento Mori“ spielten.

Gerade wegen des Gewitters bot sich den Zuschauern des Open-Air-Konzerts eine spektakuläre Kulisse. Während der Auftritt auf der Bühne von einer Lichtshow begleitet wurde, zuckten am Himmel unzählige Blitze, mitunter rhythmisch im Sekundentakt.

Seit Ende März ist die Band auf Tour, zum ersten Mal seit dem überraschenden Tod ihres Keyboarders Andrew Fletcher. In Deutschland sind noch Konzerte in Frankfurt (29.6., 1.7.) und Berlin (7. und 9.7.) geplant.

Depeche Mode Depeche Mode wurden vor mehr als 40 Jahren unter anderem von Martin Gore, Dave Gahan und Andrew Fletcher in Basildon östlich von London gegründet. Mit ihrem Debütalbum „Speak And Spell“ und der Hitsingle „Just Can‘t Get Enough“ wurde die Gruppe in den 1980er-Jahren als Teil der New-Wave-Szene berühmt, mit ihrem unverkennbaren Synthesizer-Sound und Hits wie „Everything Counts“, „Enjoy The Silence“, „Never Let Me Down Again“ oder „Personal Jesus“ wurde sie zum Inbegriff der elektronischen Musik. Sie gelten mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern als eine der erfolgreichsten Bands der Welt und füllen noch immer riesige Stadien und Konzerthallen

Wegen schweren Gewittern in München warnt der Deutsche Wetterdienst vor Starkregen, Orkanböen und großer Hagel. Auch die Hitze-Warnung besteht weiter.

Depeche Mode spielen auf Welttournee 2023 auch in München ‒ Alle Infos zum Konzert und Ticket-Vorverkauf

Erstmeldung: 06. Oktober 2022

München ‒ Lange haben sich Fans von Depeche Mode gefragt, wie es nach dem überraschenden Tod von Gründungsmitglied und Keyboarder Andrew Fletcher um die Zukunft der britische Synthie-Pop-Band steht.

Jetzt steht fest, dass Depeche Mode weitermacht: Sänger Dave Gahan und Gitarrist Martin Gore wollen 2023 mit einem neuen Album auf Welttournee gehen.

„Wir mögen die Idee, dass Andy gewollt hätte, dass wir weitermachen“, sagte Gore der Deutschen Presse-Agentur. Der Titel des 15. Studioalbums, das Ende März erscheinen soll, ist „Memento Mori“. „Das bedeutet „Denke daran, dass du sterben musst“.“ Fletcher war im Mai im Alter von 60 Jahren überraschend an einem Riss in der Hauptschlagader gestorben

Depeche Mode in München: Die Infos zum Konzert 2023 und Tickets

Für die Konzerte wird es Ende März zunächst in die USA gehen. Tourauftakt für die Stadiontour in Europa ist am 16. Mai in Amsterdam. Für Deutschland sind sechs Auftritte in fünf Städten geplant - unter anderem auch in München. Hier startet am Donnerstag der Vorverkauf für die Tickets bei muenchenticket.de.

Das Konzert findet am 20. Juni 2023 im Münchner Olympiastadion statt. Tickets kosten ab 47,95 Euro. So kommen Besucher mit der MVG zum Konzert.

