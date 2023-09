Motorrad kracht in München in Tram-Häuschen: Fahrer nach Unfall im Krankenhaus ‒ hoher Schaden

Von: Jonas Hönle

Nach einem Unfall mit einem Tram-Häuschen in München musste ein Motorrad-Fahrer ins Krankenhaus. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Bei einem Unfall in München wurde ein Motorrad-Fahrer verletzt, als er mit einem Tram-Häuschen kollidierte. Es entstand ein hoher Schaden.

München / Laim ‒ Bei einem Unfall in München krachte ein Motorrad in ein Tram-Häuschen. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzte und musste ins Krankenhaus.

Motorrad-Unfall in München - Fahrer kracht in Tram-Häuschen

Der 25-Jährige aus dem Landkreis Landsberg am Lech fuhr am Sonntag, gegen 15.45 Uhr, auf der Westendstraße in Laim stadteinwärts, und überquerte die Kreuzung zur Droste-Hülshoff-Straße.

Laut Polizei kam er dabei links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Tram-Haltestellenhäuschen „Säulingstraße“. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrrad verletzt, Motorrad und Tram-Häuschen wurden stark beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Der Tram-Verkehr der Linie 18 stadteinwärts wurde für circa eine Stunde eingestellt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt die Münchner Verkehrspolizei.

Nach dem tödlichen Unfall an einer Tram-Haltestelle in München sitzt der Fahrer in Untersuchungshaft. Er habe keinen Führerschein und sei betrunken gefahren.

