Mülldetektive in München sollen doch kommen: Fokus auf Aufklärung und Prävention ‒ auch Bußgeld möglich

In München sollen jetzt doch Mülldetektive zum Einsatz kommen.

Die Stadt München soll ein Konzept nach dem Vorbild aus Hamburg entwickeln. Fokus liegt auf Aufklärung und Prävention, kann aber auch Bußgeld beinhalten.

München ‒ Nun sollen doch Mülldetektive in München zum Einsatz kommen. Eine große Koalition im Stadtrat fordert sogenannte WasteWatcher im öffentlichen Raum, nachdem der Kommunalausschuss ein solches Modell in Hamburg besichtigte.

Mülldetektive in München für Aufklärung und Prävention - auch Bußgeld möglich

München sei zwar im Vergleich sauberer als andere Städte, doch in den letzten Jahren häuften sich Beschwerden über Müll-Ablagerungen an Wertstoffinseln, Ansammlungen von Abfall in Parks und Grünflächen oder von Zigarettenkippen an Spielplätzen und Haltestellen.

Daher fordern die Fraktionen Die Grünen – Rosa Liste, CSU mit FW, SPD/Volt, ÖDP/München Liste und Die Linke die Verwaltung auf, ein entsprechendes Konzept nach dem Hamburger Vorbild zu entwickeln.

In Vordergrund sollen Aufklärung, Information und Prävention stehen, aber auch Bußgelder als Strafe seien eine Option.

Vorbild Hamburg: Stadtrat-Koalition fordert Müll-Konzept für München

„Hamburg hat mit seinen WasteWatchern gute Erfahrungen gemacht – dort hat deren Aufklärungsarbeit und die Einrichtung einer eigenen Bußgeldstelle zu einem spürbaren Rückgang weggeworfenen Mülls im öffentlichen Raum geführt. Dieses Konzept wollen wir auch in München erproben,“ sagt Stadträtin Julia Post (Die Grünen).

Was verwundert: Erst im vergangenen Jahr wurde ein Vorschlag des Kommunalreferats für Mülldetektive im Kommunalausschuss des Stadtrats abgelehnt.

