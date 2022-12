Mülltonnen in München angezündet: Feuerwehr löscht Brand im Hasenbergl ‒ Polizei sucht unbekannten Täter

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Feuerwehr löscht einen Mülltonnen-Brand in München. © Berufsfeuerwehr München

Ein unbekannter Täter hat im Hasenbergl mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr München löschte das Müllhäuschen, die Polizei sucht den Feuerteufel.

München/Hasenbergl ‒ Gleich mehrere Notrufe meldeten der Münchner Feuerwehr am Mittwochabend einen Brand im Hasenbergl.

Als die Einsatzkräfte vor Ort an der Paulckestraße eintrafen, stellte sich heraus, dass weder eine Garage noch ein Carport oder - wie kurzzeitig vermutet - ein Pkw in einer Tiefgarage brannte.

Mülltonnen in München in Brand - Polizei sucht unbekannten Täter

Mehrere Mülltonnen in einem Unterstand neben einer Tiefgaragenabfahrt standen in Flammen. Das Feuer griff auf das Müllhäuschen über und setzte dieses ebenfalls in Brand, berichtet die Polizei.

Das Feuer war nach etwa 30 Minuten gelöscht. Zum Ablöschen aller Glutnester öffnete die Feuerwehr die Dachhaut des Unterstands. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Das Fachkommissariat der Polizei München hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. und sucht den bislang unbekannten Täter. Es entstand vermutlich ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Bei dem Brand entstand ein hoher Sachschaden. © Berufsfeuerwehr München

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.