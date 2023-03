Über 100 km/h zu schnell: Polizei schnappt Raser bei Kontrolle in München ‒ Was dem BMW-Fahrer nun droht

Von: Jonas Hönle

Die Polizei schnappt einen Raser in München. Der BMW-Fahrer fuhr über 100 km/h zu schnell. © Symbolbild: Frank Rumpenh/dpa

Die Polizei München schnappt einen BMW-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Ingolstädter Straße. Den Raser erwartet nicht nur eine Anzeige.

München / Milbertshofen ‒ Die Polizei schnappte in München einen Raser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der BMW-Fahrer fuhr mit 157 km/h auf der Ingolstädter Straße - erlaubt sind dort 50.

Punkte, Bußgeld und Fahrverbot - Polizei München schnappt Raser in BMW mit über 100 km/h zu viel

Beamte der Verkehrspolizei führten am Samstagabend eine Kontrolle mit Geschwindigkeitsmessungen in Milbertshofen durch. Gegen 23.30 Uhr fuhr dort der 30-jährige Münchner mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Die Polizei hielt den Mann an und zeigte ihn wegen des Verstoßes an. Dem BMW-Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 1.600 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von drei Monaten, berichtet die Polizei.

Nach der Anzeigenbearbeitung durfte er wieder weiterfahren.

Hinweis der Münchner Polizei Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

