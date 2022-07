Pokal-Hit 1860 München gegen Borussia Dortmund: So können Sie das Spiel ohne Ticket verfolgen

Der TSV 1860 München empfängt den amtierenden Vizemeister Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals. Das Spiel kann man auch ohne Ticket live im Free-TV verfolgen. (Symbolbild) © dpa/Angelika Warmuth

Der TSV 1860 München spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Vizemeister Borussia Dortmund. Wie Sie den Kracher auch ohne Tickets verfolgen können:

Am Freitagabend, 29. Juli, um 20:46 Uhr, wird im Grünwalder Stadion ein echter Pokal-Hit angepfiffen: Der Drittligist 1860 München bekommt es mit einem der Schwergewichte des deutschen Fußballs zu tun, mit dem Vizemeister Borussia Dortmund. Die Rollen sind klar verteilt, die Münchner Löwen sind der Außenseiter in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Das Grünwalder Stadion ist laut Google-Bewertungen eine der beliebtesten Heimspielstätten der ersten Pokalrunde.

Pokal-Hit 1860 gegen BVB: So können Sie das Spiel auch ohne Ticket verfolgen

Groß war der Andrang auf Tickets für das Highlight der noch jungen Saison 2022/23 für die Blauen, sodass viele Fans ohne Ticket blieben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Spiel von Zuhause aus zu verfolgen:

Das ZDF überträgt das Spiel live im Free-TV und im Stream in der ZDF-Mediathek. Sky-Kunden können das Spiel ebenfalls sehen, über Sky Go und Wow (ehemals Sky Ticket) können Fans von unterwegs zuschauen, Sky Sport 2 wird das Spiel auf dem TV zeigen. Ebenso bietet der Streamingdienst Onefootball das Spiel gegen Bezahlung an.

Auch mehrere Radiosender übertragen den Kracher aus dem Grünwalder Stadion: Die vereinseigenen Radios der Sechzger und des BVB sowie Sportradio Deutschland und das Sportschau-Radio übertragen live.

