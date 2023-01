Wie kann München 2023 besser werden? ‒ 23 zündende Vorschläge aus der Stadtgesellschaft

Von: Kristina Beck

Teilen

Was bringt 2023? 23 Bürgerinnen und Bürger teilen ihre Wünsche für das kommende Jahr mit. © Manfred Angermayr

Wie sieht ein zukunftsfähiges München aus? Wir haben 23 Bürgerinnen und Bürger nach ihren Wünschen und Ideen für eine bessere Stadt im Jahr 2023 gefragt.

München ‒ Die Bürger der Stadt haben ziemlich klare Vorstellungen in Sachen Zukunft. Klima schützen, mehr Einsatz für Schwächere, mehr Digitalisierung, Mieterschutz, Barrierefreiheit oder der Einsatz von Windrädern sind nur einige der Themen, die für Münchens Bürger wichtig sind.

Simon Pearce, Kabarettist und Schauspieler. © Marvin Ruppert

Miteinander reden

München kann besser werden, wenn wir die Probleme der Zeit ernst nehmen und, wie auch der Rest der Welt, wieder mehr lernen, miteinander zu reden und gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Ansonsten natürlich mit einem TSV 1860 München in der Zweiten Liga!

Dieter Reiter mit Ehefrau Petra Reiter © Presseamt München/Michael Nagy

Normalität und Dankbarkeit

Für das neue Jahr wünsche ich uns allen vor allem mehr Normalität. Auch wenn es gerade leider gar nicht danach aussieht, hoffe ich für die Menschen in der Ukraine und für die Geflüchteten, die von ihren Familien getrennt sind, umso mehr, dass es bald Frieden gibt. Der Krieg, die Pandemie, die Energiekrise stellen auch unser Miteinander sehr auf die Probe. Aber wir haben die Herausforderungen gemeinsam bisher gut bewältigt, mit großem Engagement ganz vieler Menschen in unserer Stadt. Deshalb lasse ich keine Gelegenheit aus, Danke zu sagen, Danke an jeden und jede Einzelne von Ihnen, die oder der sich für andere einsetzt und Unterstützung bietet, oder einfach nur ein Lächeln schenkt. Ich wünsche allen Hallo-Leserinnen und -Lesern viel Zuversicht und ein rundum gutes neues Jahr!

Mehr Räume für Kinder wünscht sich Maike Panicke, Pädagogin im „Johanniter-Zelt der Möglichkeiten“. © Andi Weiland

Räume für Kinder

Wir müssen alle zusammen die Münchner Kinder zurück ins Leben bringen. Die Folgen der Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die steigenden Energiekosten belasten auch die Kleinsten unserer Gesellschaft Tag für Tag. Wir wünschen uns für das Jahr 2023 einen Förderer, der es uns wieder ermöglicht, unsere pädagogischen Zirkusworkshops kostenlos für alle Kinder und Jugendlichen anzubieten. Kinder brauchen andere Kinder und einen geschützten Raum, in dem sie loslassen können. Hierbei dürfen Herkunft und finanzieller Status keine Rolle spielen.

Barrierefreiheit

Ein wichtiges Thema für die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen ist die Mobilität. Den barrierefreien Um- und Ausbau des ÖPNV schneller voranzubringen, ist hier von zentraler Bedeutung. Ebenso die Schaffung von dringend benötigtem barrierefreiem und bezahlbarem Wohnraum für alle Altersgruppen, so etwa auch in Wohnheimen für Auszubildende und Studenten. Menschen mit Behinderungen sind des Weiteren unbedingt in die aktuellen Planungen zur Ausweitung des Bevölkerungsschutzes einzubeziehen.

Hilfe leisten

Ich wünsche mir für München mehr Hilfsbereitschaft. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, und daher ist es umso wichtiger, dass wir im täglichen Trubel nicht vergessen, was wir als reiche Großstadt für Möglichkeiten haben. München ist sehr beliebt, aber es muss weiterhin möglich sein, sich das Leben dort leisten zu können.

Bernhard Liess, Stadtdekan Evangelische Kirche München © Oliver Bodmer

Nicht nur geistliches Zuhause

Die Religionen in München und ihre Vertreter verstehen sich gut – das ist ein Segen, und das möge so bleiben! Denn Glaube und Religion können für die Stadtgesellschaft den Zusammenhalt, die Menschlichkeit und die gegenseitige Toleranz stärken. Ich wünsche den Münchnern, dass sie Sinn und Tiefe in ihrem Leben entdecken und dass unser Leben mehr ist, als was wir tagtäglich erleben. Menschen brauchen ein Zuhause und Geborgenheit, geistlich, aber auch ganz konkret. Daher wünsche ich München, dass Wohnraum bezahlbar ist und die Suche nach einem Zuhause nicht Angst und Panik verursacht.

Digitalisierung vorantreiben

Die kultusministerielle Digitalisierung der Schulen ist bisher ein Feigenblatt, das nicht einmal kaschiert. Ich wünsche mir ein modernes und der Zeit angemessenes Arbeitsumfeld für alle Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Dazu noch eine Prise Ehrlichkeit und ein Schuss Wertschätzung, schon würde aus dem Feigenblatt ein Schneeanzug.

Ingo Wortmann, Geschäftsführer MVG © Marcus Schlaf

Mehr Sicherheit

Ich wünsche mir eine Finanzierung durch Bund, Land und Landeshauptstadt, die nicht nur den Erhalt unseres aktuellen U-Bahn-, Bus- und Tramangebots sicherstellt. Wir brauchen die Sicherheit, auch den dringend nötigen Ausbau sowie die dafür erforderlichen Planungen vorantreiben zu können. Gleichzeitig müssen wird den akuten Personalmangel in den Griff kriegen.

Lebendiger

München sollte als Landeshauptstadt nachts lebendiger werden und der Nachtgastronomie mehr Raum und Zeit geben. Wir wünschen uns eine Flexibilisierung der „Stillen Tage“, um allen Münchnern auch an diesen das Ausgehen und Feiern zu ermöglichen. Auch mehr Flexibilität durch die Einführung einer Wochenarbeitszeit wäre für unsere Mitglieder wichtig, damit jeder dann arbeiten kann, wann es in sein Leben passt.

Franziska Wanninger, Kabarettistin aus Haidhausen © Michael Curtis

Mehr Einsatz für Schwächere

Ich würde mir wünschen, dass noch mehr für die Schwächsten in unserer Stadt getan wird. Kürzlich hab ich von einer Frau gelesen, die aus ihrer Unterkunft flog, weil sie sich wegen eines Krankenhausaufenthaltes nicht pünktlich bei den Behörden melden konnte. Nach dem Krankenhaus war sie wieder obdachlos, sowas erschüttert mich. Finnland ist da für mich ein großes Vorbild.

Hinschauen!

Leider berichten uns Betroffene oft, dass andere Anwesende bei Übergriffen und Diskriminierungen nicht helfen. Das muss sich dringend ändern: Alle Münchner, vor allem diejenigen, die nicht selbst betroffen sind, sollten aufmerksam für solche Vorfälle sein, aktiv eingreifen und Betroffene unterstützen – indem sie sich als Zeugen zur Verfügung stellen.

Unterstützung

Wir wünschen uns, dass uns die Münchner weiterhin so tatkräftig helfen. Nur dank der großzügigen Spenden von Zeit, Lebensmittel und Geld konnten wir die Herausforderungen des vergangen Jahres bestmöglich schaffen. Wir danken von Herzen für diesen Einsatz und wünschen uns eine Fortführung dieser wunderbaren Unterstützung aus der Bevölkerung.

Christiane Brammer, Intendantin des Hofspielhaus © Mila Pairan

Verlässlichkeit

In München sollten unbedingt die S-Bahnen verlässlicher sein, dann käme unser Publikum auch pünktlich und ohne Schwierigkeiten zu den Vorstellungen ins Hofspielhaus. Das wäre eine große Freude, denn Theater ist Trost und Inspiration in dieser Zeit.

Christiane Blum, Leiterin Alten- und Service-Zentrum Neuhausen © Ursula Löschau

Mehr Geld für Ältere

Ich habe vor allem die älteren Menschen im Blick, die in Armut oder am Rand der Armut leben. Und ich wünsche allen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, in ihren Wohnungen nicht frieren müssen und ausreichend Geld für Lebensmittel, Kleidung und die nötige medizinische Versorgung bleibt. Gerade auch Letzteres ist ein großes Problem. Mit zunehmendem Alter werden auch die gesundheitlichen Einschränkungen größer – und viele erforderliche medizinische Leistungen werden von den Kassen nicht übernommen. Von der Kommune wünsche ich mir, dass in Sachen bezahlbarer Wohnraum mehr getan wird.

Wertschätzung

Wir leben in einem freien Land und dürfen unsere Meinung frei äußern. Da rücken die Sorgen bezüglich Papierpreisen und Ähnlichem im Vergleich zu Problemen anderer Länder in den Hintergrund. Persönlich wünsche ich mir für 2023 wieder mehr Wertschätzung in allen Bereichen. Wenn sich jeder Einzelne von uns für das neue Jahr vornimmt, etwas selbstverständlich Gewordenes wieder mehr zu schätzen, dann sollten wir doch viel Positives bewirken können.

Hans Well, Musiker und Kabarettist © Bodmer

Söders 100.00 Windräder

Ich sehe schwarz! Söder klebt sich mit Atomkleber (Laufzeit 20 Jahre) an seinen Sessel. Den Kleber liefert das Bayerische Fernsehen, das aus politischer Verantwortung wieder zum CSU -Staatssender wird und beweist, dass weder Stammstrecken-Desaster noch CSU-Maskendeals durch die Bayern-SPD verhindert wurden. Söder verspricht 100 000 Windräder – die unterirdisch laufen. Statt mit Monstertrassen erzeugt er bis dahin Energie durch Meinungsänderungen während des Änderns seiner Meinung.

Elisabeth Bockler von Fridays for Future München © Lukas Schulz/lukas.studio

Klima schützen

Für 2023 wünsche ich mir von der Stadtpolitik große Fortschritte bei der Transformation hin zur Klimaneutralität. Das heißt konkret: 20 Kilometer neue Fahrradwege, die Umwidmung von zehn Prozent der Parkplätze, Zubau von Solarkraft (entsprechend 300.000 PV-Modulen), sinkende Preise bei den ÖPNV-Tickets und bei Fernwärme und Strom der SWM.

Angela Lutz-Plank, Geschäftsführerin Mieterverein München © Ina Zabel

Mietenstopp

Wir brauchen bundesweit mehr Mieterschutz, damit Wohnen bezahlbar wird. Wir fordern einen bundesweiten Mietenstopp für sechs Jahre. Denn in München droht nach den explodierten Energiekosten der neue Preishammer für Mieterinnen: Im kommenden Jahr wird ein neuer Mietspiegel erstellt, der mal wieder Erhöhungen für hunderttausende Münchner bedeutet.

Jochen Walter, Vorstand der Stiftung Pfennigparade © Pfennigparade

Zusammenhalt

Wir wünschen uns, dass die angespannte Lage der öffentlichen Haushalte nicht zulasten der Menschen mit Behinderungen geht. Dass der Freistaat und die Landeshauptstadt besser zusammen arbeiten für mehr Fachkräfte in den sozialen Einrichtungen, zum Beispiel in unseren inklusiven Kitas. Und dass wir bei der Versorgung und Betreuung von ukrainischen Flüchtlingen mit Behinderungen und ihren Familien nicht alleine gelassen werden.

Wünsche der Hallo-Leser und aus der Redaktion

Leserin Bettina Weicker _c_privat.jpg © privat

München braucht bezahlbare Mieten.

Kristina Beck, Redakteurin (38) © Sabina Kläsener

Für mich als Neumünchnerin ist der Sommer die Lieblingsjahreszeit. Diverse Möglichkeiten der Abkühlung machen die heißen Tage und Nächte erträglicher. Doch es gibt Nachholbedarf: mehr Grün – auf versiegelten Flächen, auf Dächern, an den Hauswänden.

Angelika Greger (60) © Hallo München

Unser München wäre noch schöner ohne die vielen schmutzigen Müllcontainer, die Müllberge am Straßenrand, an Grünflächen und auf Spielplätzen. Es müssen die Gelben Tonnen her!

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.