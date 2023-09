Stadtwerke München nehmen 21 neue Elektro-Busse für die MVG in Betrieb

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

21 neue Elektro-Busse werden in die MVG-Flotte aufgenommen. © SWM/MVG

Die Stadtwerke München (SWM) nehmen 21 neue Elektro-Gelenkbusse für die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in Betrieb. Hersteller ist MAN Truck & Bus SE.

München ‒ 21 neue Elektro-Gelenkbusse werden laut Mitteilung der Stadtwerke München (SWM) in diesen Tagen in die Flotte der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) aufnehmen.

„Es handelt sich bei dieser Anzahl um die größte Tranche Elektrobusse, die die MVG bisher geliefert bekommen hat. Mit den bereits vorhandenen E-Bussen wächst die elektrische Busflotte der MVG auf insgesamt 47 Fahrzeuge an. Bis 2035 wollen wir unseren Busverkehr komplett elektrisch betreiben. So gestalten wir die Verkehrswende in München aktiv mit und machen die Stadt leiser, sauberer und lebenswerter“, sagt Ingo Wortmann, MVG-Chef und SWM Geschäftsführer Mobilität.

Stadtwerke München nehme 21 neue Elektro-Busse für die MVG in Betrieb

Nach einer EU-weiten Ausschreibung über 21 Elektro-Gelenkbusse haben die SWM anhand der Vergabekriterien den wirtschaftlich günstigsten Anbieter MAN mit der Produktion und Lieferung beauftragt.

Ebenfalls noch in diesem Jahr werden laut SWM weitere 14 Elektrobusse des Herstellers Ebusco erwartet, auch bei diesen Fahrzeugen handelt es sich um 18 Meter lange Gelenkbusse. Die E-Bus-Flotte der MVG wird damit bis Jahresende auf 61 Fahrzeuge anwachsen.

Geladen werden die Busse derzeit vor allem auf dem im November 2022 in Betrieb genommenen Busbetriebshof Moosach. Aber auch auf dem Busbetriebshof im Münchner Osten gibt es bereits Lademöglichkeiten für E-Busse. Mit einer Gesamtkapazität von 640 kWh bringen die Nickel-Mangan-Cobalt-Akkus (NMC) die Busse bis zu 250 km weit.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.