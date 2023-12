Anwohnerin erwischt 24-Jährigen bei sexuellen Handlungen in seinem Auto – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Von: Sebastian Fuchs

Drucken Teilen

Die Polizei hat einen 24-Jährigen wegen exhibitionistischer Handlungen festgenommen. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine Anwohnerin bemerkte beim Blick aus ihrem Fenster einen Mann, der in seinem Auto sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Die Münchner Polizei ermittelt.

München – Wie die Polizei berichtet, befand sich ein am Montag, 18. Dezember, ein Mann in seinem Auto in der Helsinkistraße in Riem. Als eine Anwohnerin ein Fenster zur Straße öffnete, bemerkte sie, dass der Tatverdächtige die Hose öffnete und begann sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen.

Münchnerin erwischt 24-Jährigen bei sexuellen Handlungen in seinem Auto

Die Anwohnerin verständigte umgehend per Notruf die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 24-jährige Mann angetroffen und festgenommen werden.

Er wurde laut Polizei nach erfolgter Sachbearbeitung sowie Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.