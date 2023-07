30 Jahre Radio Lora ‒ wie sich der Münchner Sender für eine emanzipierte Zivilgesellschaft einsetzt

Von: Daniela Borsutzky

Ein Teil des Lora-Teams (von links): Sabine Heckmann (80), Kate Vaughn (20), Fabian Ekstedt (35), Peter Lehmann (58) und Bernd Heckmair (69). © Daniela Borsutzky

Seit 30 Jahren ist Radio Lora on Air. Wie sich der Münchner Sender für eine emanzipierte Zivilgesellschaft einsetzt und mit welchen Problemen er zu kämpfen hat:

München ‒ Das Tonband mit der ersten Sendung existiert noch (kl. Foto) ‒ was sich genau darauf befindet, weiß Fabian Ekstedt aber nicht. „Wir haben kein Gerät zum Abspielen“, sagt der 35-Jährige lachend. Am 4. Oktober 1993 ging Radio Lora erstmals auf Sendung.

Das Tonband mit der ersten Sendung von Radio Lora. © Daniela Borsutzky

„Nach 20 Minuten wurden wir aber abgewürgt wegen einer einstweiligen Verfügung eines anderen Radiosenders“, berichtet Ekstedt. Ein paar Tage später, am 8. Oktober, ging Lora dann wirklich on Air, anfangs zwei Stunden täglich. Heute läuft das Hauptprogramm montags bis freitags ab 16 Uhr über UKW 92.4.

„Lora ist damals mit dem Auftrag gestartet, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen“, sagt Geschäftsführer Ekstedt. Subkulturelle Inhalte habe es in den 80er-Jahren praktisch nicht gegeben. Eine der ältesten Lora-Redaktionen ist „Uferlos“, die an den ersten drei Donnerstagen im Monat jeweils von 21 bis 22 Uhr sendet und laut Eckstedt „wohl das erste schwule Magazin in Bayern gewesen sein könnte“.



Ein Schild mit der Aufschrift „München bleibt nazifrei“ prangt über einem der zwei Studios an der Schwanthalerstraße 81, von wo aus gesendet wird. Direkt gegenüber befindet sich das EineWeltHaus, zu welchem man enge Kontakte pflegt und wo auch das Sendejubiläum gefeiert wird (siehe Kasten).

Ein Schild mit der Aufschrift „München bleibt nazifrei“ prangt über einem der zwei Studios an der Schwanthalerstraße 81. © Daniela Borsutzky

„Wir sind kein dezidiert linkes Radio“, betont Ekstedt. Vielmehr stehe man für eine emanzipiertere Zivilgesellschaft. „Wir treten nicht nach unten, buhlen nicht um Schlagzeilen. Wir versuchen, Lösungen zu suchen, für ein besseres München, eine bessere Welt.“

120 Redaktionen, nur ein Festangestellter Mitarbeiter: Münchner Sender Radio Lora wird 30

So wie Bernd Heckmair, Alt-68er mit „linkem Selbstverständnis“. Der 69-jährige Pensionist kam vor acht Jahren zu Lora und verantwortet die Redaktion „Bewegtes Lernen“. Regelmäßig produziert er eine Sendung über Erlebnispädagogik oder Outdoor-Trainings. „Ich nenne das gerne Perspektiven-Journalismus, was wir machen“, erklärt Ekstedt. „Wir zeigen verschiedene Lager auf.“

So gibt es auch eine „Panafrika“-Redaktion oder die des „Bund für Geistesfreiheit“. Die Sendung „Bajo el cielo de américa latina“ wiederum bringt „die schönsten Melodien aus den Anden“ zu den Hörern. Auch ein „Stottermagazin“ habe es einst gegeben.

Rund 250 ehrenamtliche Mitarbeiter in etwa 120 Redaktionen hat der Sender. Fabian Ekstedt ist der einzige Festangestellte. In Teilzeit ‒ zumindest auf dem Papier. „Es kommt schon vor, dass ich mal 60 Stunden die Woche hier bin.“ Mit finanziellen Problemen hat der Sender seit Beginn an zu kämpfen. Ein Problem: Bayern ist das einzige Bundesland, in dem Freie Radios keine Finanzierung aus dem Topf der Rundfunkgebühren bekommen.

30 Jahre Radio Lora: Münchner Sender kämpft mit finanziellen Problemen

„Wir kriegen eine Förderung für unsere Ausstrahlungskosten. Und wir erhalten auch Programmförderung, aber damit ist ein hoher bürokratischer Aufwand verbunden“, sagt Ekstedt. Den größten Teil der Betriebskosten trägt der Lora Förderverein, Zuschüsse von der Stadt oder dem Freistaat gibt es keine.

Freie Radios wie Lora seien so etwas wie die dritte Rundfunksäule, neben den Öffentlich-Rechtlichen und den Privaten, erklärt Heckmair. Oft würden sie gefragt, warum sie nicht einfach Online-Radio machen würden, was organisatorisch einfacher und auch kostengünstiger wäre.

„Uns ist es wichtig, die Leute zu erreichen. Und sei es, weil jemand einfach nur herumzappet und bei uns landet“, sagt Ekstedt. „Wir machen Radio von unten, senden mit und für die Zivilgesellschaft.“ Dass Lora sich die Frequenz mit anderen Sendern teilen muss, unter anderem mit einer konservativen kirchlichen Welle, sei eher ungünstig.

Sommerfest Anlässlich des 30. Geburtstags lädt Radio Lora am Samstag, 8. Juli, zum Sommerfest ins EineWeltHaus, Schwanthalerstraße 80. Besucher erwartet von 10 bis 23 Uhr ein Tag mit Workshops und Diskussionen zur Rolle der Medien in der Zivilgesellschaft. Am Abend sorgen kulinarische Genüsse und DJs für Feierstimmung. Näheres unter www.lora924.de.

