49-Euro-Ticket statt Semesterticket in München ‒ Studenten zahlen weniger für Bus und Bahn

Das Fahren für Studenten soll in München günstiger werden, denn das Semesterticket soll weichen, das 49-Euro-Ticket soll kommen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Das Fahren in München soll für Studenten in München mit der Einführung des Deutschlandtickets günstiger werden. Was ab 1. Mai für den ÖPNV und Regionalzüge gilt

München ‒ Schon seit Monaten diskutiert die Politik über die Einführung des Deutschlandtickets. Jetzt steht die Einführung des 49-Euro-Tickets ab 1. Mai in Deutschland fest.

Die MVV hat entschieden, den Studenten der Universitäten und Hochschulen die Nutzung des Deutschlandtickets ab dem Sommersemester zu ermöglichen – ohne finanzielle Nachteile. Dieses ist laut dem Münchner Verkehrsverbund attraktiver als das MVV-Semesterticket: Es sei im Vergleich deutlich günstiger und es habe einen größeren Geltungsbereich.

49-Euro-Ticket soll Semesterticket für Münchens Studenten ersetzen

Normalerweise setzt sich das MVV-Semesterticket aus dem verpflichtenden Solidarbeitrag in Höhe von 77,30 Euro und der IsarCard Semester, die 224,70 Euro kostet, zusammen.

Besitzen die Hochschüler nur den Studentenausweis mit MVV-Logo, gilt dieser in Kombination mit dem amtlichen Lichtbildausweis als Karte für Fahrten in der Nebenverkehrszeit: Montag bis Freitag zwischen 18 Uhr und 6 Uhr des Folgetages und am Samstag, Sonntag, an Feiertagen ohne zeitliche Einschränkung.

Die IsarCard Semester ist eine optionale Erweiterung des Studentenausweises für unbegrenzte Fahrten ohne zeitliche Einschränkung im gesamten MVV-Tarifgebiet (Zonen M-6).

Das 49- Euro-Ticket ist laut MVV um einiges günstiger ist als das bisherige Semesterticket. Außerdem habe es durch die mögliche Nutzung in allen S-Bahnen, U-Bahnen, Trams, Bussen und Regionalzügen in ganz Deutschland einen weitaus größeren Geltungsbereich.

Um die Zeit bis zur Erscheinung am 1. Mai zu überbrücken, greift jetzt eine Sonderregelung.

Aus Semesterticket wird Deutschlandticket ‒ so funktioniert´s

Die Zahlung des Solidarbeitrages in Höhe von 77,30 Euro für das Sommersemester berechtigt die Studierenden ohne Zusatzkosten und zeitliche Beschränkungen zu unbegrenzten Fahrten im ganzen MVV-Tarifgebiet ‒ und das bereits mit Beginn des neuen Semesters bis einschließlich 30. April. Dies entspricht der Verwendungsausmaß der ursprünglichen IsarCard Semester.

Voraussetzung hierfür bleibt der Studierendenausweis mit aufgedrucktem MVV-Logo in Kombination mit dem amtlichen Lichtbildausweis.

Die IsarCard Semester wird ab Beginn des Sommersemesters frühestmöglich aus dem Verkauf genommen und mit dem 49-Euro-Ticket der Deutschen Bahn ersetzt.

Konkret bedeutet das für alle Studenten: Statt der 77,30 Euro Solidarbeitrag plus 224,70 Euro für die Isarcard Semester ist jetzt eine geringere Zahlung nötig. Mit Inkrafttreten des Deutschlandtickets müssen die Studenten dieses Semester nur noch den Solidarbeitrag an die Universität zahlen und ab 1. Mai das 49-Euro-Ticket (monatlich) bei der Deutschen Bahn erwerben, um uneingeschränkt fahren zu können.

Das Deutschlandticket Das bundesweit gültige Deutschlandticket soll nach einer Verständigung von Bund und Ländern am 1. Mai starten. Das Ticket wird nur digital als Handyticket oder als Chipkarte ausgegeben. In seiner Ursprungsform ist das Ticket nicht übertragbar, ermöglicht keine Mitnahme von anderen Personen, Fahrrädern oder Tieren und kostet zunächst 49 Euro pro Monat. Weitere Infos zum 49-Euro-Ticket gibt es auf der Homepage der Deutschen Bahn.

