Regionalliga: Fußballspiel zwischen Türkgücü München und FC Bayern II abgebrochen

Von: Benedikt Strobach

Das Regionalliga-Derby zwischen Türkgücü München und der zweiten Mannschaft des FC Bayern wurde wegen eines kritischen Fan-Banners abgebrochen. © dpa

Das Fußballspiel zwischen Türkgücü München und FC Bayern II ist wegen eines Polizeieinsatzes bezüglich eines Fan-Banners abgebrochen worden.

Das Fußballspiel zwischen Türkgücü München (Heim-Team) und der Reserve des FC Bayern (FCB) am Samstag ist nach wenigen Minuten abgebrochen worden. Grund dafür war ein Polizeieinsatz im Fan-Block der Gäste mit mehreren Verletzten.

München: Abbruch von Fußballspiel Türkgücü - FC Bayern II - Polizeieinsatz wegen eines Fan-Banners

Auslöser für den Einsatz war ein Banner, welchen die Fans des FCB in ihrem Block ausgebreitet hatten. Darauf stand „FC Bayern Fan Club Kurdistan“. Das ist insofern kritisch zu sehen, weil es wohl auf den Anschlag in Istanbul am vergangenen Sonntag (13. November) anspielen sollte. Wegen des etwa sieben Meter langen Banners waren sofort lautstarke und emotionale Proteste der Türkgücü-Unterstützer zu hören.

In der türkischen Millionen-Metropole Istanbul waren am vergangenen Sonntag sechs Menschen bei einem Anschlag ums Leben gekommen, mehr als 80 wurden verletzt. Die türkische Regierung gab der PKK, der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, und der Kurdenmiliz YPG die Schuld. Diese weisen die Verantwortung zurück.

Der Verein Türkgücü München, der nach langer Stadionsuche nun einen Teil seiner Heimspiele in Heimstetten im Landkreis München - so auch dieses - austrägt, hatte die Aktion der Gästefans untersagt. Als Ordner versuchten, das Banner zu entfernen, wurden sie dabei laut Polizei aus dem Fanblock der Gäste gewaltsam attackiert.

Der Schiedsrichter unterbrach die Partie daraufhin und schickte die Spieler in die Kabine. Zu diesem Zeitpunkt waren laut FCB etwa zwei Minuten gespielt.

Spielabbruch zwischen Türkgücü München und FC Bayern II: Polizei meldet 19 Verletzte

Da Türkgücü das Banner weiterhin nicht akzeptieren wollte, entschied die Polizei, es zu entfernen. Kommunikative Versuche blieben laut Bericht erfolglos. Durch einen „polizeilichen Zugriff“ wurde versucht, das Banner zu entfernen. Dabei leisteten die Fans des FC Bayern laut Polizei massive Gegenwehr.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, wurde in Folge Pfefferspray eingesetzt. Auch Schlagstöcke wurden genutzt. Laut FuPa.net waren mehrere Sanitätswägen im Einsatz.

Laut Polizei sei beides notwendig gewesen, um zu verhindern, dass es zwischen den Fan-Lagern eskaliert. Bei dem Einsatz wurden neun Anhänger des FC Bayern sowie zehn Einsatzkräfte verletzt. In Folge des Spielabbruchs wurden die Fans beider Vereine separat aus dem Stadion begleitet.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) kritisierte die Ereignisse anschließend stark: „Dass es zum Spielabbruch gekommen ist, kann beileibe nicht im Sinne des Fußballs sein - jede Form von Gewalt hat auf unseren Plätzen nichts zu suchen“, erklärte der Verband.

Ob es sich bei dem gezeigten kurdischen Symbol um ein Emblem der verbotenen PKK handelte, war zunächst noch unklar. Ungewiss ist auch, ob und - falls ja, wann - die Partie neu angesetzt wird. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Landfriedensbruch und Sachbeschädigung.

