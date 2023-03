Forstenrieder Park: BA fürchtet wegen Abriss des SWM-Bads in München um örtliche Schwimmvereine

Von: Daria Gontscharowa

Teilen

Das Bad „Forstenrieder Park“ in München ist seit langem sanierungsbedürftig. © Nilofar Ahmadi

Das Bad „Forstenrieder Park“ in München macht bald dicht. Für mindestens zwei Jahre ‒ was bisher zur Sanierung bekannt ist.

Forstenried ‒ Mal funktioniert die Dusche nicht richtig, Regenwasser dringt durchs Dach ein und wegen Schimmelbildung ist der Betrieb der Finnischen Sauna eingestellt ‒ in diesem Zustand befindet sich das städtische Schwimmbad „Forstenrieder Park“ an der Stäblistraße 27b seit mindestens drei Jahren.

Das Bad „Forstenrieder Park“ in München ist nur noch bis 2024 für Besucher geöffnet

Die Schwimmgäste dürfen jedoch das Bad besuchen. Noch. 2024 wird es dicht gemacht ‒ die Stadtwerke haben die komplette Sanierung beschlossen, die den Abriss des Gebäudes vorsieht.

„Das bestehende Hallenbad wird abgebrochen und auf demselben Grundstück wird ein neues Hallenbad gebaut. Die Detailplanung steht aktuell noch aus“, teilt Doris Betzl, Sprecherin der SWM, gegenüber Hallo mit.

Die genauen Kosten für den Abriss und Neubau des Bads können die Stadtwerke noch nicht benennen. © Robert Götzfried/SWM

Die genauen Schließzeiten seien auch noch nicht bekannt. Die Kosten können die Stadtwerke noch nicht absehen. Die konkrete Planung des neuen Hallenbades beginne 2024. „Nach jetzigem Stand kann die Realisierung spätestens 2025 beginnen und 2027 fertigstellt werden“, sagt Betzl.

Sanierung des Bads „Forstenrieder Park“: Bauarbeiten dauern mindestens zwei Jahre

Im Schreiben, das die Mitglieder des örtlichen BA vor Kurzem erhalten haben, ist jedoch angegeben, dass das Bad ab 2024 im Zuge einer mehrjährlichen Baumaßnahme komplett saniert werde.

Dorle Baumann (SPD), die Missstände in der Schwimmhalle seit Jahren bemängelt, ärgert sich über diese Pläne und kritisiert fehlende Transparenz: „Sehr, sehr bedauerlich ist es, dass für die Sanierung jetzt mindestens zwei Jahre angesetzt werden, Anders ist die Formulierung ‚mehrjährige Baumaßnahme‘ im Schreiben nicht zu verstehen“.

Die Politikerin hat bereits Anfang 2022 mit der einstimmigen Unterstützung aller Fraktionen die SWM aufgefordert, das Bad zu sanieren und die Finnische Sauna sowie das Dampfbad instand zu setzen.

Stadtwerke weisen Vorwürfe mit Verweis auf andere Großprojekte in München zurück

Die SWM weisen jedoch alle Vorwürfe zurück: „Für ein Neubauprojekt mit vorhergehendem Abbruch sind rund zwei Jahre kein großzügig angelegter Zeitrahmen. Die SWM haben aktuell mit dem Neubau des Bads Georgenschwaige und dem Wiederaufbau der Sauna des Prinzregentenbads nach dem Brand zwei Großprojekte, die die internen Ressourcen bestimmen“, sagt Betzl.

Baumann vermutet wiederum, dass „die Sanierungskosten nun so hoch werden, dass die SWM dieses Projekt zurücklegen könnte.“

Die mehrjährige Schließung des Bads könnte ein Problem für örtliche Schwimmvereine werden. © Robert Götzfried/SWM

Die Politikerin weist außerdem darauf hin, dass das Bad die überragende Bedeutung für beispielsweise örtliche Vereine hat, die es für Schwimmkurse nützen.

Bezirksausschuss fürchtet wegen Abriss des SWM-Bads in München um örtliche Schwimmvereine

Dass die mehrjährige Schließung der Einrichtung die Schwimmstunden des TSV Solln in Schwierigkeiten bringen kann, bestätigt gegenüber Hallo Vincent Homp, Leiter der Abteilung Schwimmen: „Wir freuen uns, dass Geld in das Bad investiert wird. Jedoch machen wir uns etwas sorgen, wie wir den Kindern und Jugendlichen Schwimmtraining in den nächsten Jahren ermöglichen können. Derzeit trainieren acht von unseren elf Schwimmgruppen in diesem Bad. Das sind wöchentlich im Schnitt fast 100 Kinder.“

Bisher habe der Verein keine Information von den SWM erhalten, wann das Bad geschlossen werde und „wie die Schwimmzeiten aus diesem Bad ersetzt werden können.“

Die Situation werde auch dadurch verschärft, dass zwei weitere Schulbäder in der Umgebung, im Ludwigsgymnasium sowie in der Grundschule an der Zielstattstraße, ebenfalls 2024 saniert werden, betont Homp.

Ideen und Wünsche von Besuchern gesucht Aufgrund des absehbaren Neubaus wünschen sich die Stadtwerke Ideen und Wünsche zur Gestaltung von den Besuchern selbst. Ab dem 9. April liegen zu diesem Zweck Fragebögen in allen M-Bädern aus, womit Besucher ihre Wünsche und Anregungen äußern können. Zudem werden Plakate mit einem QR-Code zur Befragung aushängen und in der Nachbarschaft des Bades Postkarten mit dem QR-Code verteilt. Abgefragt werden folgende Rückmeldungen zum Bad Forstenrieder Park: • „Was war gut und sollte beibehalten werden?“ • „Was können wir besser machen?“ • „Was hat Ihnen gefehlt?“ Platz ist darüber hinaus für freie Eingaben. Auch online kann die Umfrage beantwortet werden. Die Auswertung aller Umfragen fließt in die Detailplanung mit ein.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.