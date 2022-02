Das Thomas-Wimmer-Haus wird abgerissen - Probleme bei Umzug der betagten Bewohner befürchtet

Von: Daniela Borsutzky

Das neue Thomas-Wimmer-Haus wird nach Norden verlängert. Darunter wird eine Tiefgarage mit 30 Stellplätzen gebaut. © Daniela Borsutzky

Der Abriss des Thomas-Wimmer-Hauses steht kurz bevor. Doch noch sind nicht längst alle bürokratischen Hürden passiert und auch auf die Senioren warten Probleme.

LAIM Das Thomas-Wimmer-Haus wird abgerissen und neu gebaut – vorausgesetzt der Kommunalausschuss des Stadtrats stimmt am 10. März dem Vorhaben zu. Bestätigt dies im Anschluss am 23. März auch die Vollversammlung, ist der Weg für einen modernen Neubau an der Burgkmairstraße 9 frei.

Für die rund 60 sozial schwachen Senioren, die momentan noch dort leben, bedeutet das Umziehen. Hier befürchten die Lokalpolitiker Schwierigkeiten. Der Laimer Bezirksausschuss hatte eigens zu dem Thema eine Sondersitzung einberufen. Justin Krahé vom Kommunalreferat stellte in dieser die Beschlussvorlage vor.

Geplanter Abriss des Thomas-Wimmer-Hauses: Für den Neubau stehen noch reichlich Probleme im Weg

Das Thomas-Wimmer-Haus aus dem Jahr 1968 ist mit seinen 98 Wohnungen ohne Individualbäder nicht mehr zeitgemäß. Seit 2015 untersucht die Stadt, wie die Wohnsituation verbessert werden kann. Da sich in dem Zuge der Umfang der Baumaßnahmen stetig durch zusätzliche Anforderungen – vor allem hinsichtlich der Verbesserung der energetischen Standards – erhöhte, schien eine Sanierung nicht mehr sinnvoll.

Daher hat sich das Kommunalreferat, welches als Bauherr fungiert, für einen Ersatzneubau entschieden. Problematisch ist, dass die Burgkmairstraße bislang nicht ans Fernwärmenetz angebunden ist. Einen Anschluss müssen die Stadtwerke noch prüfen.

Geplant sind künftig 154 Wohneinheiten, in die wieder Ältere und Menschen mit Behinderung einziehen sollen. Zudem sind 20 Prozent für Pflegepersonal mit niedrigem Einkommen vorgesehen. Die auch bisher im Haus angesiedelte Psychosoziale Beratungsstelle soll im achtstöckigen Neubau mehr Platz bekommen. Wie mit der ebenfalls im Haus verorteten Tagespflege „Herbstlaube“ verfahren wird, ist noch unklar.

Geplanter Abriss des Thomas-Wimmer-Hauses: Senioren sollen Hilfe von den Sozialbürgerhäusern erhalten

Der Umzug der verbliebenen Bewohner wird laut Justin Krahé vom Kommunalreferat bezahlt. Unter den bislang neu errichteten Wohnungen in der „Alten Heimat“ an der Zschokkestraße befinden sich 36 barrierefreie Ein-Zimmer-Appartements mit Balkon. Diese sollen den Bewohner des Thomas-Wimmer-Hauses angeboten werden, so Krahé. Falls jemand nicht in der „Alten Heimat“ bleiben möchte, gebe es auch leer werdende Bestandswohnungen außerhalb.

Krahé äußerte die Hoffnung, dass die Sozialbürgerhäuser den Senioren beim Umzug in Sachen Bürokratie helfen. Die Lokalpolitiker haben dahingehend Zweifel, zu dünn sei die Personaldecke. Sie fordern gezielte Unterstützung. Der BA selbst will am Montag, 14. März, eine Hybrid-Sitzung des Unterausschusses Soziales abhalten, um mit den Bewohnern des Thomas-Wimmer-Hauses ins Gespräch zu kommen.

Etwa 50 Millionen Euro wird das Projekt kosten, rund ein Drittel sollen aus Fördermitteln bezogen werden. Ein Wermutstropfen: Der 2015 neu eingebaute Aufzug – Kostenpunkt 800 000 Euro – wird zum Abriss erst seine Halbwertszeit erreicht haben. Ob er wiederverwendet werden kann, ist fraglich.

