ADAC-Oster-Stauprognose: Staus in Richtung Süden zu erwarten ‒ Dieselfahrverbot durch München beachten

Von: Kevin Wenger

Bald beginnen die Osterferien und damit auch die Urlaubszeit. Der ADAC erwartet besonders in Richtung Süden Staus. © dpa/Peter Kneffel

Mit der Osterzeit beginnt wieder die Urlaubszeit und viele suchen den Weg in den Süden auf. Der ADAC gibt eine Stau-Prognose und Tipps für Reisende.

München ‒ Osterferienzeit ist Urlaubszeit! Und das sorgt wieder für reichlich Verkehr auf den Autobahnen in Bayern und um München. In zehn Bundesländern beginnen bald die Osterferien, weshalb der ADAC eine Stau-Prognose wagt:

Insbesondere die Strecken in den Süden, nach Österreich und Italien, aber auch in die Naherholungsgebiete im Allgäu und in Oberbayern ist mit besonders erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

ADAC-Stau-Prognose für Ostern: Diese Autobahnen sind betroffen

Der ADAC sieht Freitags, zwischen 13 und 19 Uhr, sowie Samstags und Sonntags, zwischen 8 bis 12 Uhr und 16 bis 20 Uhr, als besonders problematische Zeiten an. Auf folgenden Strecken werden vor allem Staus erwartet:

• A7 Ulm – Füssen/Reutte

• A8 München – Salzburg

• A9 Nürnberg – München

• A93 Inntaldreieck – Kufstein

• A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen/Mittenwald

• A99 Ostumfahrung München

Zu vernachlässigen ist dabei nicht der Verkehr in den Nachbarländern. In Österreich seien die Tauern- und Brennerautobahn staugefährdet, in der Schweiz sollte man auf der Gotthard-Autobahn mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen.

ADAC-Stau-Prognose für Ostern: Dieselfahrverbot durch München beachten!

Einige Grenzkontrollen sind auch in den Ferien noch geöffnet: Auf der A3 Passau – Regensburg, der A8 Salzburg – München am Übergang Walserberg sowie auf der Inntalautobahn bei Kufstein/Kiefersfelden. Hier können zu stark frequentierten Zeiten große Wartezeiten aufkommen.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf München. Seit dem 1. Februar gilt auf dem Mittleren Ring das Dieselfahrverbot für Fahrzeuge mit Euro 4/IV Abgasnorm und schlechter. Betroffene Autofahrer sollen sich bereits vor Reiseantritt über eventuelle Alternativ-Routen informieren. Von der A9 gelangt man beispielsweise gut ab dem Kreuz Neufahrn über die A92 und weiter die A 96 nach München und von der Ausfahrt Laim über die Fürstenrieder Straße schließlich zur Anschluss-Stelle Kreuzhof auf die A95 München – Garmisch-Partenkirchen.

Vorsicht ist auch bei eventuellen Umleitungen durch das Navi bei Rückstau auf der A99 geboten. Wer gegen das Dieselfahrverbot verstößt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und die Verwaltungsgebühr in Höhe von 28,50 Euro.

Tipps vom ADAC Bei Reisen in den Skiurlaub unbedingt an die richtige Winterausrüstung für das Auto denken (unter anderem Winterreifen). Wenn möglich die genannten Spitzenzeiten vermeiden. Wenn das nicht geht, viel Zeit und Geduld mitnehmen. Für Kinder immer Getränke, Essen und eventuell Spiele bereithalten. Im Voraus unbedingt über Mautstrecken oder Vignetten-Pflicht informieren. Vignetten können vorab in einer ADAC-Geschäftsstelle erworben werden.

