Start der Sommerferien in München: ADAC rechnet mit vollen Autobahnen und vielen Staus

Von: Kevin Wenger

Zum Start der Sommerferien in Bayern rechnet der ADAC wieder mit viel Reiseverkehr auf den Autobahnen. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Ende der Woche beginnen die Sommerferien in München und Bayern. Zum ersten Ferienwochenende erwartet der ADAC überfüllte Autobahnen:

München ‒ Am Ende der Woche beginnt für Münchens Schüler die schönste Zeit des Jahres: die Sommerferien. Sie werfen jetzt schon erste Schatten voraus. Der ADAC wagt deshalb eine Verkehrsprognose für das erste bayerische Ferienwochenende.

Während in Bayern und Baden-Württemberg die Ferien starten, in einigen Bundesländern und den Niederlanden die zweite Urlauberwelle losrollt, müsse man zusätzlich noch mit verstärktem Rückreiseverkehr nach Norden rechnen.

ADAC-Prognose fürs erste Ferienwochenende: Volle Autobahnen rund um München

Viele Urlauber aus NRW und aus Teilen Skandinaviens, die in den Süden verreist sind, würden laut Automobilclub wohl die Heimreise am kommenden Wochenende antreten. Daher wird am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Fernstraßen erwartet.

Voll wird es auf dem Münchner Autobahnring (A99), der A8 Richtung Salzburg, A9 Richtung München, A93 Richtung Kufstein und A95. Auch die B2 nach Garmisch-Partenkirchen könnte vom verstärkten Reiseverkehr betroffen sein.

Auch im benachbarten Ausland prognostiziert der ADAC steigende Staulängen - auch auf den Heimreisespuren. So werde der Verkehr auf der Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner- und Gotthard-Route sowie auf Fernstraßen zu und von den italienischen, französischen und kroatischen Küsten abschnittsweise immer wieder zum Erliegen kommen.

