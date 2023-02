Umsonst-Schrank gibt es seit drei Jahren – was die Betreiber beklagen, wie Jahrestag gefeiert wird

Teilen

Evelyn Jurka-Schmid (li.) und Catherine Krebs betreuen den Umsonst-Schrank. © Patricia Stücher

Es gibt reichlich Ärger am Umsonst-Schrank in Bogenhausen. Die Betreiberinnen beklagen Vandalismus, Diebstahl und unverschämtes Handeln der Nutzer.

Bogenhausen ‒ Für viele im Viertel ist der Umsonst-Schrank an der Barbarossastraße 8 wichtiger Bestandteil und Treffpunkt. Seit drei Jahren bringt er den Bürgern das Thema Nachhaltigkeit näher. Dorthin können die Anwohner gut erhaltene Sachen wie Spielzeug oder kleine Haushaltsgeräte bringen oder Ähnliches aus dem Schrank mitnehmen. Doch einige schätzen das Engagement der ehrenamtlichen Helfer nicht. So kommt es immer wieder zu Ärger, teils so schlimm, dass der Schrank zugesperrt werden muss.

Initiiert wurde das Projekt unter anderem von Evelyn Jurka-Schmid. „Der Platz bei der Nazareth-Kirche an der Barbarossastraße war mehr ein Zufall“, sagt sie. Bei der Entstehung gab es ein Problem: Der BA stand nicht hinter dem Projekt. Da es der erste Schrank dieser Art in München war, blickte er skeptisch auf das Vorhaben. Daher war Jurka-Schmid auf sich allein gestellt. Sie startete einen Aufruf im Internet und der Pfarrer der Kirche bot ihr den Platz an. „Durch Spenden bekamen wir 17 000 Euro zusammen“, erklärt sie. Mit dem Geld wurde die Fläche gepflastert und der Aufbau finanziert.



Ärger um Umsonst-Schrank: Vandalismus und Kistenklau

„Aktuell haben wir mit Vandalismus und Kistenklau zu kämpfen, aber auch mit der Unvernunft der Menschen“, sagt Jurka-Schmid. So wurde das Schloss der Putzkiste, welche das Team aufgestellt hat, aufgebrochen. Auch die angebrachten Solarleuchten wurden binnen weniger Stunden entwendet. „Es ist schlimm und enttäuschend für uns, dass die ehrenamtliche Arbeit so wenig geschätzt wird.“



Sie hatte das Projekt mit dem Gedanken gestartet, dass sich die Nachbarschaftsgemeinde selbstständig um die Pflege des Schrankes kümmert. „Momentan sind wir ein Team aus neun Frauen, das für Ordnung sorgt, doch wir brauchen mehr Unterstützung“, sagt Jurka-Schmid.

Ärger um Umsonst-Schrank: Besucher sollen umsichtig handeln

Dadurch, dass die Bürger teils mangelhafte Ware in den Schrank stellen, wie kaputte Kinderwagen und offene Farbeimer, aber auch gefährliche Dinge wie Messer, muss das Team mehrmals am Tag nach dem Rechten schauen. „Dies ist aber nicht immer möglich. Daher appellieren wir an alle Besucher, selbst die Initiative zu ergreifen und sich zu fragen, ob ihre Tauschware wirklich brauchbar ist“, sagt die 58-Jährige.



Das Team plant für den dritten Jahrestag des Schranks am Dienstag, 14. Februar, einen Umtrunk für Mitstreiterinnen und Interessierte. Ab 15 Uhr laden die Frauen zum Austausch vor Ort ein.

Patricia Stücher

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.