Wieder Ärger bei Freimanner Bürgerversammlung um Tram 23 und 24: Anwohner fordert Antworten von Stadt München

Verlängerung zum Kieferngarten

+ © MVG Die Verlängerung der Tram 23 von Schwabing Nord bis zum Kieferngarten sowie die Verbindung zwischen Kieferngarten und Am Hart (Tram 24) waren erneut Thema in der Bürgerversammlung. © MVG

Bei der Bürgerversammlung Freimann waren die Tram 23 zum Kieferngarten und die Tram 24 Thema. Ein Anwohner fordert Antworten von der Stadt München.

Freimann ‒ Die Verlängerung der Tram 23von Schwabing Nord bis zum Kieferngarten sowie die geplante Verbindung zwischen der U6-Haltestelle und der U2 Am Hart (Tram 24) waren erneut Thema in der Bürgerversammlung. Vergangenes Jahr hatte es mehrere Anträge gegen die Vorhaben gegeben.

+++ Verlängerung der Tram 23 - Anwohner veranstalten Demo gegen Planungen der MVG +++

München: Pläne zur Verlängerung der Tram 23 zum Kieferngarten sowie Tram 24 erneut Thema

Diese wurden bisher nicht beantwortet. Das verärgerte Walter Hilger, Vorsitzender der Siedlerschaft Kieferngarten. „Normalerweise hat die Stadt dafür drei Monate Zeit. Wir haben aber noch nichts gehört“, sagte er. Das sei „ein Trauerspiel“. Hilgers Forderung: „Ich verlange, dass die Stadt die Anträge von 2022 beantwortet.“ Dies wurde einstimmig angenommen.

+++ Anwohner kritisieren Tram-Pläne der MVG am Kieferngarten +++

Immerhin hatte BA-Chef Patric Wolf (CSU) zum Thema Neuigkeiten: „Der Abschnitt zwischen Schwabing und Kieferngarten soll Ende 2027 in Betrieb genommen werden. Anfang 2024 beginnen die Arbeiten an der Brücke über den DB-Nordring.“ Das gesamte Vorhaben werde voraussichtlich Ende 2029 in Betrieb gehen. Außerdem würden die SWM im September in den BA kommen, um die Projekte erneut vorzustellen.

