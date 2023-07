Anwohner-Ärger um gestrichene Parkplätze und verkehrsberuhigte Straßen in München ‒ Stadt soll nachbessern

Von: Jonas Hönle

Das Projekt „Autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt“ für nachhaltige Mobilität in München sorgt in der südlichen Au und am Walchenseeplatz für Ärger. (Archivbild) © Bodmer

In der Südlichen Au und am Walchenseeplatz sorgt das Projekt „Autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt“ für Ärger. Was OB Reiter dazu sagt...

München ‒ Im Rahmen des Projekts „Autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt“ entstand in der Südlichen Au und am Walchenseeplatz mehr Platz für Menschen. Unter anderem wurde die Kolumbusstraße zur Wiese - dafür wurden Parkplätze für Autos gestrichen.

Doch das Verkehrsprojekt hat nicht nur Befürworter, die weniger Verkehr schätzen. Manche Anwohner fühlen sich durch das Mehr an Menschen auf den beruhigten Zonen gestört und beklagen den Mangel an Parkplätzen.

Projekt „Autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt“ sorgt für Ärger

„Ich kann die Sorgen der Menschen in der Kolumbus- und der Landlstraße nachvollziehen – wir müssen hier nachbessern. Verkehrsberuhigte Straßen können ein Mehr an Lebensqualität bringen. In der Südlichen Au und am Walchenseeplatz aber sehen wir, dass das kein Automatismus ist,“ sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Um die angespannte Situation zu entspannen, soll das Mobilitätsreferat nun prüfen, ob Ruhezeiten ausgeweitet und besser durchgesetzt werden können. Weiter könnten Kurzzeit-Lieferzonen ausgewiesen werden, damit die Anwohnenden ihre Einläufe ausladen können. Diesen Antrag stellte die SPD/Volt-Fraktion laut Mitteilung im Münchner Stadtrat am Mittwoch.

Gestrichene Parkplätze und Anwohner-Ärger an verkehrsberuhigte Straßen - Stadt München soll nachbessern

Zudem soll die Stadtverwaltung Behindertenparkplätze in der Kolumbusstraße einrichten, die Ansprechstelle für Anwohnende besser bewerben und die Schwellen abbauen, damit Radfahrende ihren Weg gut nutzen können und nicht auf den Fußweg ausweichen.

Vorstellbar sei auch, dass eine Kiste mit Softbällen aufgestellt wird, damit die Kinder nicht mit harten Bällen zwischen den Wohnhäusern spielen.

„Nur ideologisch Parkplätze zu streichen, damit sie weg sind, hilft niemandem. Ich stehe für eine Verkehrspolitik, die wir gemeinsam mit den Menschen unserer Stadt machen. Luxus-Radwege an Stellen, wo auch jetzt schon sicher geradelt werden kann, fallen für mich nicht darunter,“ betont Reiter.

